Volkswagen feiert 20. Geburtstag des Golf R mit Jubiläumsmodell | Der Landanzeiger

Der schnellste Buchstabe des Volkswagen Alphabets feiert Geburtstag. Zum zwanzigjährigen Jubiläum stellt Volkswagen in einer Weltpremiere den Golf R «20 Years» als exklusives Sondermodell vor. Die auf etwa ein Jahr begrenzte Produktionszeit macht das Sondermodell schon als Neuwagen zum Sammlerfahrzeug. Die leistungsgesteigerten Premium Performance Modelle von Volkswagen R haben ihre Wurzeln in der Rennstrecke und stehen für den Transfer innovativer Technologien in die Serie. Das ausdrucksstarke Design und die ausgeprägte Performance begeistern die Fan-Communities weltweit.

Schon beim Start unterstreicht der Golf R «20 Years» seine Ausnahmestellung. Dabei werden die 333 PS (245 kW) des 2,0-Liter-Vierzylinder Turbo-Aggregats wirkungsvoll inszeniert. Der von der Fahrerin oder dem Fahrer wählbare Emotionsstart aktiviert einen initialen Drehzahlüberschwinger auf bis zu 2500 U/min und eine besonders präsente Antriebsakustik, die die Vorfreude auf das typische «Fahr-R-lebnis» zusätzlich steigern.