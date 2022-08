Aargauer Waldtage: Ein voller Erfolg

3600 Schülerinnen und Schüler haben die Aargauer Waldtage bis am Freitag besucht. Danach konnte die gesamte Bevölkerung den Wald an den 30 Erlebnisposten ganz nah erleben. Rund 15’000 Besucherinnen und Besucher haben die einmalige Chance ergriffen und sind an die Aargauer Waldtage nach Unterentfelden gekommen.

«Es war ein voller Erfolg», so das Fazit des OK. «Die Besucherinnen und Besucher liessen sich vom Regen nicht aufhalten und sind gekommen. Die Waldtage sind sehr gut angekommen, wir haben durchs Band sehr viel Lob bekommen», führt OK-Präsidentin Vreni Friker weiter aus.

Am Freitagabend liess ChueLee die Waldtage ausklingen. Am 24. Aargauer Holzerwettkampf haben 167 Teilnehmende und die Schweizer Holzhauereinationalmannschaft teilgenommen.

Am Samstag drummten sich die Tambouren Oberentfelden Muhen in die Herzen der Zuhörerinnen und Zuhörer. Anschliessend wurde die Wald-CD mit 12 Waldsongs getauft. OK-Präsidentin Vreni Friker und Finanzchef Theo Kern standen Pate bei der Taufe. azTon hat mit viel Power den Samstagabend beendet.

Am Sonntagmorgen pilgerten fast 200 Personen zum Festgottesdienst mit Zirkuspfarrer Adrian Bolzern. Die Predigt zum Thema Balance wurde eindrücklich mit dem Hochseilartist Fredy Nock bereichert.

Grosses freiwilliges Engagement

Rund 300 freiwillige Helferinnen und Helfer standen im Einsatz. Dazu gehören die Guides für die Schulklassen, die helfenden Hände im Festzelt und die Schiedsrichter beim Aargauer Holzerwettkampf. Auch für den Aufbau und den Abbau sowie die Betreuung der 30 Erlebnisposten wurden zahlreiche Helferinnen und Helfer eingesetzt.

«Ich bin tief beeindruckt vom grossen freiwilligen Engagement, das hier geleistet wurde. Ich weiss gar nicht, wie man all diesen Menschen danken soll, einfach hammermässig!», freut sich Vreni Friker