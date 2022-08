Die Pferderennen sind zurück aus der Sommerpause | Der Landanzeiger

An den beiden Herbstrenntagen vom 28. August und 4. September stehen die Höhepunkte der Rennsaison 2022 an: die «74. Meisterschaft der Traber» am ersten Sonntag sowie der «74. Grosse Preis der Schweiz» für die Steepler am darauffolgenden Sonntag. Rennen für Galopper und Trabrennpferde werden an den beiden Tagen für aufregende Momente sorgen.