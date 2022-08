Geburt nach Wunsch in der Villa im Park | Der Landanzeiger

Die Privatklinik Villa im Park hat sich im Mittelland etabliert, das interdisziplinär ausgerichtete medizinische Angebot steht allen Versicherungsklassen offen. Dazu gehört auch der Bereich der Geburtshilfe. Im vergangenen Jahr erblickten in unseren Räumlichkeiten über 400 Babys das Licht der Welt – seien es natürliche Geburten, aber auch geplante Kaiserschnitte.

In guten Händen

Eine Geburt ist ein sehr persönliches und grossartiges Erlebnis. Das familiäre Umfeld in der Villa im Park bietet hierfür die besten Voraussetzungen, dass die werdenden Eltern sich bestens aufgehoben und wohl fühlen. Ein interdisziplinäres Team von von Gynäkologen, Hebammen und Pflegefachpersonen sorgt für eine fachlich erstklassige medizinische und pflegerische Betreuung vor, während und nach dem Aufenthalt.

Individuelles Kursangebot

Bereits vor der Geburt ist die Villa im Park für die werdenden Eltern da und bietet ein abwechslungsreiches Kursangebot. Beispielsweise der Geburtsvorbereitungskurs für Paare oder auch der Still- und Säuglingspflegekurs sollen werdenden Eltern den Start ins Elterndasein erleichtern und einen Einblick in die bevorstehende Geburt ermöglichen.

Diese sowie die individuellen Hebammen-Sprechstunden und das Akupunktur-Angebot zur geburtsvorbereitenden Akupunktur oder das Lindern von Schwangerschaftsbeschwerden, runden das vorgeburtliche Angebot ab. Zudem findet monatlich Gebärsaalführungen statt.

Wichtige Bezugspersonen

In der Privatklinik Villa im Park arbeiten die Hebammen eng mit den Belegärzten der Gynäkologie zusammen. Die Schwangere wird während der Schwangerschaft durch ihren Belegarzt betreut und begleitet.

Sobald die Geburt losgeht, betreut hauptsächlich die Hebamme die werdenden Eltern und ist aber auch hier in enger Zusammenarbeit mit dem Belegarzt oder auch der Anästhesie, falls es um die Schmerzlinderung oder allenfalls auch um einen Kaiserschnitt geht.

Durch diese enge Zusammenarbeit aller Fachrichtungen kann die Gebärende individuell während des Geburtsprozesses unterstützt und betreut werden.

Erstklassiger Aufenthalt vom Eintritt bis zum Austritt

Die Hebammen bieten Unterstützung während dem Geburtsverlauf und gehen auf die Wünsche hingebungsvoll ein.

Während des Wochenbettaufenthalts besprechen Hebammen, Pflegefachfrauen und Still- und Laktationsberaterinnen alle wichtigen Fragen mit den Eltern und zeigen ihnen die wichtigsten Handgriffe und Pflegeverrichtungen. Dank der Kooperation mit dem Kinderspital Aarau kann bei Komplikationen rasch reagiert werden.

Am Tag vor dem Austritt findet das Austrittsgespräch mit der zuständigen Pflegefachperson statt. Das Austrittsdatum wird in Absprache mit dem/der behandelnden Gynäkologen/in festgelegt.

Viele kleine Extras

Mit der Geburt eines Kindes fängt ein neuer Lebensabschnitt an. In der Villa im Park ist jede Patientin / jeder Patient ein VIP. Mit den Upgrade-Paketen wird die Zeit rund um dieses wichtige Ereignis noch angenehmer gestaltet. Grössere, modern ausgestattete Zimmer, mehr Privatsphäre und ruhigeres Ambiente, eine attraktive Auswahl bei der Verpflegung, längere Besuchszeiten oder ein kleines Willkommens- und Abschiedsgeschenk runden den Aufenthalt perfekt ab.