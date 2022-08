Perfekter Renn-Sonntag zur Belohnung | Der Landanzeiger

Noch Tage vor dem Anlass klagte die ganze Schweiz über die viel zu trockene Vegetation, die auch den Rasenrennen auf der Nütziweid einen Strich durch die Rechnung hätte machen können. Doch die Prognosen sagten Regen voraus. Viel Regen. Zu viel Regen. Jedenfalls aus Sicht der Streckenbauer. Am Samstag konnte nicht gefahren werden. «Schweren Herzens haben wir alle Rennen am Samstag abgesagt», erklärt André Merz vom Motoclub Ruedertal und windet dem ganzen Team ein Kränzchen: «Ab 13 Uhr bis in die Nacht hinein legten sich alle ins Zeug, um die Piste für den Sonntag vorzubereiten. Ohne diesen Wahnsinns-Einsatz hätten wir den zweiten Tag nicht durchführen können». Es soll viele traurige Gesichter gegeben haben am Samstag, berichtet Merz weiter. «Vor allem den Kindern, die sich auf die tollen Rennen gefreut haben, hat man es gut angesehen. Immerhin führte der Regen dazu, dass die Besucher im Festzelt Unterschlupf suchten und zum Verweilen geblieben sind.»

Die Küchencrew hatte nicht viel Zeit fürs Foto, eine halbe Tonne Pommes Frites wurden verarbeitet.

Grosses Zuschauerinteresse

So musste für den Sonntag das Programm etwas geändert werden. Bei prächtigem Wetter startete der Tag mit den Trainings und den ersten Läufen, ehe am Nachmittag die Entscheidungen anstanden. Zahlreiche Einheimische nahmen an den Rennen teil, wobei die Seitenwagen-Rennen und die Super-Racer das Publikum ganz besonders in den Bann zogen. Ein Hingucker waren auch die Oldtimer und die fantasievollen Fahrzeuge in der Plauschklasse, wo man auch mal einen Holz-Töff auf der Piste sehen konnte. Mit gut 2500 Zuschauern am Sonntag zeigten sich die Organisatoren sehr zufrieden und erhielten so die Belohnung für ihr grosses Engagement. Über Ranglisten und Platzierungen gibt die Webseite www.mc-ruedertal.ch Auskunft.

Rund 2500 Fans besuchten die Rennen vom Sonntag und sorgten für Volksfeststimmung. Tanja Burkhardt aus Hirschthal (Nr. 70) gehört zum Vorstand des organisierenden Motoclub Ruedertal.

Flexibilität zeigten die Organisatoren auch beim Speaker: Denn aus der Premiere des neuen Speakers Patric Schnegg, der die Nachfolge des legendären Marcel «Chümi» Kümmerli antreten sollte, wurde nichts, er fiel kurzfristig aus. Für ihn sprang Vorstandsmitglied Severin Müller ein, der seine Sache perfekt erledigt hat. Aber auch «Chümi» blieb nicht untätig: eine halbe Tonnen Pommes Frites bereitete der ehemalige Speaker zu.

Ein turbulentes Wochenende mit tollem Motocrosssport und begeisterten Fans ging zu Ende. Man darf sich heute schon auf die 35. Ausgabe freuen.