Entflechtung von WSB und SBB nimmt Formen an | Der Landanzeiger

Die WSB-Linie Aarau–Schöftland (S14, AVA) kreuzt in Oberentfelden die Nationalbahnstrecke Lenzburg–Zofingen der SBB über ein Gleiskreuz. Zukünftige Taktverdichtungen dieser beiden Linien führen aufgrund dieser Kreuzungsstelle zu potenziellen Trasseekonflikten. Eine Trennung und Entflechtung dieser beiden Bahnlinien ist Voraussetzung für den Ausbau des Bahnangebots, schreibt die Aargau Verkehr AG (AVA) in einer Mitteilung. Die AVA wurde vom Bundesamt für Verkehr (BAV) mit der Planung und Umsetzung des Gesamtprojekts Projekt «Entflechtung Oberentfelden» beauftragt. Sie übernimmt die Projektführung in enger Zusammenarbeit mit dem Kanton Aargau und den Gemeinden beider Entfelden.

Ausbau des Güterverkehrs und Taktverdichtung

Im Rahmen des strategischen Entwicklungsprogramms bzw. dessen Ausbauschritt 2035 (STEP AS 2035) planen die SBB den Ausbau der Nationalbahnstrecke zu Gunsten des Güterverkehrs und einer Taktverdichtung. Das Angebot der WSB (S14) könnte im Abschnitt Aarau–Gränichen verdichtet werden, sofern eine entsprechende Nachfrage prognostiziert wird.

Das Projekt befindet sich derzeit in der Vorprojekt-Phase. Anlässlich einer Variantenstudie ging die Tieferlegung der WSB in einen voraussichtlich 820 Meter langen Tunnel mit einer unterirdischen Haltestelle als beste Möglichkeit hervor, heisst es in der Mitteilung weiter. Die nördlich gelegene WSB-Haltestelle «Uerkenbrücke» in Unterentfelden muss für die Einhaltung der Anforderung des Behindertengleichstellungsgesetzes umgebaut werden und soll gleichzeitig modernisiert werden.

Ortsbild verbessern, Sicherheit erhöhen

Durch den Wegfall der bisherigen WSB-Gleisanlagen soll der Strassenraum sowie das zentrale Ortsbild neugestaltet und die Verkehrssicherheit verbessert werden. Fuss- und Radwegverbindungen sollen erweitert und eine bessere Anbindung an den öffentlichen Verkehr geschaffen werden. Die Entwicklung des Siedlungsraumes und raumplanerische Studien sollen aktiv und in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde in die Planung einbezogen werden. Die Aargau Verkehr AG übernimmt die Projektführung in enger Zusammenarbeit mit dem Kanton Aargau und den Gemeinden beider Entfelden.

Nutzen des Umbaus

Durch die Entflechtung soll das Angebot der kreuzenden Bahnstrecken ausgebaut werden können. Eine Takterweiterung der WSB und die Kapazitätserhöhung für den Güterverkehr der SBB werden so möglich. Weiter wird die Gefahrensituationen zwischen Bahn (WSB) und Strasse, insbesondere im Raum Engelplatz/Aarauerstrasse, durch die unterirdische Führung der Bahn aufgehoben.

Der freiwerdende Raum im Zentrum von Oberentfelden ermöglicht Kanton und Gemeinde die Planung und Gestaltung des Ortsbildes unter Berücksichtigung des Strassen-, Fuss- und Veloverkehrs. Die WSB-Haltestellen «Engelplatz» und «Uerkenbrücke» können unter Einhaltung der heutigen Vorgaben und Bedingungen den neusten Bestimmungen angepasst und umgebaut werden.

Öffentlicher Informationsanlass

Die Aargau Verkehr AG (AVA), der Kanton Aargau und die Gemeinde Oberentfelden informieren am Mittwoch, 14. September 2022, um 19.00 Uhr, in der Aula des blauen Schulhauses, Isegüetlistrasse 8, in Oberentfelden anlässlich eines öffentlichen Informationsanlasses über das Projekt und stehen anschliessend für ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Die Verantwortlichen freuen sich auf den Austausch mit der Bevölkerung und laden im Anschluss gerne zu einem Apéro ein.

Prognostizierte Meilensteine

2020–2022: Vorprojekt

2023: Freigabe Bundesamt für Verkehr zum Start des Auflageprojekts

2024: Eingabe Plangenehmigungsprojekt

2026: Rechtskräftige Plangenehmigung

2027: Baubeginn

2030-2031: Voraussichtliche Inbetriebnahme