Top-20-Platz bei der Premiere | Der Landanzeiger

Wenn es zählt, ist Nino Schurter kaum zu schlagen. Dank einem herausragenden Auftritt an der Weltmeisterschaft im französischen Les Gets krönte sich der 36-Jährige am Sonntag bereits zum 10. Mal zum Mountainbike-Weltmeister. Einen starken Auftritt zeigte auch sein Teamkollege Marcel Guerrini mit Schlussrang fünf. Der Tessiner Filippo Colombo wurde Neunter. Die nächstbesten Schweizer waren Vital Albin auf Rang 15 und Joel Roth auf Platz 18. Der Kölliker wies am Ende einen Rückstand von 4:22 Minuten auf Sieger Schurter auf.

Joel Roth gelang eine Woche nach seinem elften Platz im Cross-Country- Rennen der Europameisterschaften in München auch der Start in die Welttitelkämpfe in Frankreich, seiner Elite- WM-Premiere. In der ersten von insgesamt sieben Runden wurde er in den Nadelöhren der Strecke zwar wie viele andere Fahrer etwas gestoppt, aber er konnte sich um die Position 20 einreihen und sich dort halten. «Ich bin grundsätzlich sehr happy mit meinem Rennen», erklärte der 23-jährige Joel Roth, «der Start war eventuell ein bisschen zu schnell. Und deshalb musste ich gegen Ende so leiden wie noch nie in dieser Saison.» Viel Zeit verlor er dann trotzdem nicht mehr, allerdings fiel der Kölliker schliesslich noch von einer Top-15-Position auf den 18. Rang zurück. «Mit diesem Schlussresultat an meiner ersten Elite-WM bin ich definitiv glücklich», sagte Joel Roth. «Das ist ein tolles Resultat von Joel Roth», wurde der Kölliker auch vom TV-Experten und ehemaligen Spitzenfahrer Thomas Frischknecht gelobt, «er ist eine grosse Hoffnung für die Zukunft.»