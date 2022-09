Die Post sucht «Digital-Cracks» mit Teamgeist | Der Landanzeiger

Die Post ist die drittgrösste Ausbilderin in der Schweiz und bietet jedes Jahr rund 750 Lehrstellen an: von der Lehre also Automatikmonteurin über Lagerlogistiker bis hin zu einer Mediamatik-Lehre ist die Auswahl gross. Rund 60 Lehrstellen bietet die Post allein für sogenannte ICT-Berufe – also Ausbildungen in der Informations- und Kommunikationstechnologie. Damit gehört die Post zu den bedeutendsten Anbieterinnen von ICT-Lehrstellen im ganzen Land. Jetzt kommt eine schweizweit völlig neue Ausbildung hinzu. Ab sofort können sich Interessierte auf die Ausbildung als «Entwicklerin oder Entwickler digitales Business» für den Herbst 2023 bewerben. «Es ist ein Beruf für Leute, die gerne Menschen zusammenbringen und Projekte vorantreiben», freut sich Severin Küpfer, Ausbildungsleiter für ICT-Berufe bei der Post. Gemeinsam mit Vertretern von PostFinance, Swisscom und weiteren Unternehmen und Organisationen hat er in den letzten Jahren viele Stunden investiert, den neuen Beruf von Grund auf entwickelt und zum Beispiel Ausbildungsmodule für die Berufsschulen konzipiert.

«Man muss Menschen und Technik zugleich mögen»

Die Post wird laufend digitaler. Nicht nur die Kundinnen und Kunden sind gewohnt an Online-Dienstleistungen wie zum Beispiel «Meine Sendungen». Auch die Mitarbeitenden der Post greifen bei ihrer Arbeit auf viele digitale Instrumente zurück. Zum Beispiel zur Planung in den Sortierzentren: Welche Paketmenge wird erwartet? Wie viele Fahrzeuge müssen zu welchem Zeitpunkt bereitsehen? Damit Herr und Frau Schweizer also ihr gerade bestelltes T-Shirt oder den neuen Mixer immer so schnell wie möglich erhalten, entwickelt die Post ihre Technologie ständig weiter.

«Bevor die Informatik-Mitarbeitenden aber ein solches Planungsinstrument verbessern können, müssen sie zuerst grosse Mengen von Daten analysieren und gleichzeitig auch die konkreten Bedürfnisse der Mitarbeitenden abholen, die das Instrument täglich benutzen. Genau diese Arbeit ist ein wichtiger Teil des neuen Berufes. Interessierte müssen deswegen nicht nur ein Flair zur Technik, Zahlen und Daten haben, sondern auch den Umgang mit Menschen mögen», ist Ausbildungsleiter Severin Küpfer überzeugt. Mit der Berufslehre will die Post Spezialistinnen und Spezialisten ausbilden, die technische Projekte eng begleiten und Verbesserungsvorschläge einbringen. Sie erklären den Nutzern neue Produkte und nehmen ihre Fragen und Bedürfnisse auf. Sie übernehmen die Kommunikation zwischen jenen, die ein digitales Instrument anwenden und jenen, die es entwickeln oder weiterentwickeln.

«Wir wollen eine abwechslungsreiche Lehre bieten»

Bei der Post ist man freudig und gespannt zugleich. Einen neuen Beruf gibt es schliesslich nicht jeden Tag. Ab Herbst 2023 bietet die Post voraussichtlich rund 10 neue Ausbildungsplätze an der Schnittstelle zwischen Technik, Wirtschaft und Mensch. Die meisten davon im Grossraum Bern, wo sich die Informatik und auch der Hauptsitz der Post befinden. Die Post plant aber mindestens einen Ausbildungsplatz in der Westschweiz, nämlich in Daillens (VD). «Weitere Orte können dazukommen», sagt Severin Küpfer und fügt an: «Wir wollen eine abwechslungsreiche Berufslehre anbieten». Die Post plant zum Beispiel, den Lernenden während der vierjährigen Ausbildung jedes Jahr einen Wechsel in einen anderen Bereich oder in eine andere Sprachregion zu organisieren.

Mehr weibliche Lernende bei der IT?

Die Post ist also auf der Suche nach jungen Menschen, die gleich mehrere Talente vereinen. Sie will mit der neuen Berufslehre nicht zuletzt auch dem Mangel von Fachkräften entgegnen. Ob sie damit auch mehr junge Frauen für Informatikberufe begeistern kann? Tatsächlich sind bei der Post nur knapp 10 Prozent der Lernenden bei den ICT-Berufen weiblich. Dazu Severin Küpfer: «Wir suchen Kommunikations- und Organisationstalente mit Interesse an der Technik. Wir würden uns freuen, wenn wir damit mehr junge Frauen für die Welt der ICT motivieren können.»

Mehr Infos zur neuen Lehre