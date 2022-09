«Es ist ein grosses Bedürfnis»

«viamia»-Beratungen für Personen über 40 «Es ist ein grosses Bedürfnis» Seit Anfang 2022 bietet ask! «viamia»-Beratungen an, die sich an Personen über 40 richten. Berufs-, Studien- und Laufbahnberater Daniel Ernst zieht nach dem ersten halben Jahr eine positive Zwischenbilanz.

«viamia» ist ein kostenloses Beratungsangebot für Personen über 40 Jahre, welches im Kanton Aargau seit Anfang 2022 von ask! angeboten wird. Bei dieser standardisierten Beratung analysieren Interessierte gemeinsam mit einer Beratungsperson ihre berufliche Situation, die Erfordernisse des Arbeitsmarktes und ihre persönlichen Ressourcen in einem vordefinierten Prozess. Ziel ist es, anstehende berufliche Veränderungen oder einen allfälligen Weiterbildungsbedarf rechtzeitig zu ermitteln. Man plant individuelle, persönliche Schritte, wie man auf dem Arbeitsmarkt weiterhin gefragt bleibt.

Im ersten halben Jahr haben sich über 400 Personen angemeldet, wovon rund die Hälfte ihre Beratung bereits abgeschlossen haben. «Das ist sehr erfreulich. Wir merken durch die hohe Nachfrage in der Bevölkerung, dass dieses Angebot den richtigen Nerv trifft. Es ist ein grosses Bedürfnis bei den Menschen über 40 sich beraten zu lassen», sagt Daniel Ernst, Berufs-, Studien- und Laufbahnberater bei ask! in Baden. «Vielen fehlen jedoch die finanziellen Mittel für eine kostenpflichtige Lauf- bahnberatung. Genau diejenigen kön- nen wir mit ‹viamia› erreichen.»

Potenzial der Arbeitsmarktfähigkeit ausloten Bisher hat knapp die Hälfte der Kundschaft eine berufliche Grundbildung absolviert und anschliessend keinen weiteren Abschluss auf Stufe Höhere Berufsbildung oder Hochschule erworben. «Nach über 20 Jahren hat sich die Welt allerdings weitergedreht», sagt Daniel Ernst. In einer «viamia»-Beratung setzt man sich vertieft mit seiner beruflichen Situation, dem Potenzial der eigenen Arbeitsmarktfähigkeit und möglichen Veränderungen beispielsweise durch Weiterbildungen auseinander. «Die daraus entwickelte Lösung kann, muss aber nicht zwingend eine berufliche Veränderung sein», meint der Berufsberater. «Es geht um den Prozess. Man setzt sich damit auseinander, wo es hingehen könnte.»

Es werden Fragen beantwortet wie «Gibt es noch etwas anderes für mich?» oder «Wie kann ich mich weiterentwickeln?». Auch für Personen ohne Lehrabschluss ist «viamia» eine wichtige Unterstützung. «Wir helfen dabei, herauszufinden, ob und welche Lehrabschlüsse in der jeweiligen Situation möglich sind und widmen uns den nächsten Schritten», sagt Ernst. Die meisten Kunden und Kundinnen nehmen zwei Beratungen in Anspruch. Rund 70 Prozent der bisherigen Kundschaft ist weiblich. «Auch bei den Männern ab 40 ist der Ausbildungsstand ein wichtiges Thema. Es würde uns freuen, mehr von ihnen begrüssen zu dürfen.»

Positive Rückmeldungen «Die Rückmeldungen auf das neue Angebot sind fast durchwegs positiv», freut sich Daniel Ernst. «Nur selten kommen Personen in die Beratung, die eine Stellenvermittlung erwarten und dementsprechend kritisch reagieren. ‹viamia› beinhaltet die notwendigen Schritte davor. Diese vereinfachen die Stellensuche im Anschluss.» Die «viamia»-Beratungen gibt es in verschiedenen Kantonen. Der Rahmen dafür ist vorgegeben. «Im ersten halben Jahr konnten wir Beratungspersonen viel Erfahrung sammeln. Wir wissen, auf welche Art und Weise wir auf die Zielsetzungen der ‹viamia›-Kundinnen und -Kunden eingehen und ihnen die bestmögliche Unterstützung bieten können.»

