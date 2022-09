Der Elektro-Bulli auf dem Weg in die Hitparade | Der Landanzeiger

Der Vorverkauf des neuen «Bulli» von VW, des ID.Buzz läuft. Die ersten beiden Fahrzeuge sind jetzt in der Schweiz angekommen. Bei den Händlern werden die Autos Ende dieses Jahres erwartet. Rund 1000 Elektro-Bullies sind in der Schweiz bereits bestellt. Das Auto liegt voll im Trend: Sauber, alltagstauglich, praktisch, stylish, komfortabel und doch sportlich (0 –100 km/ in 10 s), wenn es sein muss. Ob als elektrischer Bus für Familie, Freizeit und Business oder als Lieferfahrzeug für Unternehmen. Der Zero Emission Allrounder kann beides. Die Preise starten bei 67’860 Franken (inkl. MwSt.) für den ID.Buzz Pro und bei 59’633 Franken (inkl. MwSt.) für den ID.Buzz Cargo. Die Markteinführung beider Modelle in der Schweiz ist auf Ende Jahr geplant.

Später als Allradler

Man braucht kein Prophet zu sein, um vorherzusagen, dass dieser ID.Buzz ein Verkaufsschlager wird. Zumal er zu einem späteren Zeitpunkt auch noch als Allradler auf den Markt kommt. Das also, was Herr und Frau Schweizer besonders lieben. Mit Camping-Equipment gibt es ihn vorderhand, zumindest von VW, noch nicht. Zuerst wird nächstes Jahr noch die Langversion folgen, die dann sieben Sitzgelegenheit ermöglicht und über 5 Meter lang sein wird. Die «Normalvariante» ist 4,7 Meter lang und damit total kompatibel mit der Masse an Parkplätzen und Parkhäusern. Die Ergonomie des Cockpits ist aus anderen Fahrzeugen der ID-Familie bekannt. Auch der ID.Buzz erhält das aktuelle Multifunktionslenkrad mit Touchflächen. Dahinter befindet sich das kleine digitale Kombiinstrument, wobei der Fahrstufenschalter in den Lenkstock wandert. Der bis zu 12 Zoll grosse Infotainment-Screen dockt bündig ans Armaturenbrett an. Überall im Fahrzeug verteilt finden sich kleine VW-Bus-Piktogramme, die dem Buzz tatsächlich einen frischen Wind verleihen. 6 USB-Anschlüsse sind Serie. «Das freundliche Lächeln des ID.Buzz ist ansteckend: Noch nie hat ein Modell so viel Interesse vor dem eigentlichen Verkaufsstart erzeugt. Die Kunden freuen sich, Ende Jahr in den Elektro Bulli einzusteigen und loszufahren. Und wir uns natürlich auch», sagt Rico Christoffel Brand Director VW Nutzfahrzeuge bei der Amag.

Die wichtigsten automobilen Trends finden sich im ID.Buzz wieder: die Elektromobilität, die intelligente Vernetzung der Assistenz und Informationssysteme und Over the Air Updates der Software. Der ID.Buzz und ID.Buzz Cargo fürs Gewerbe, werden im Volkswagen Nutzfahrzeuge Werk Hannover gefertigt und CO2-neutral an ihre Kunden übergeben. Werden sie mit 100 Prozent Grünstrom geladen, fahren sie bereits heute klimaneutral. Serienmässig stattet VW Nutzfahrzeuge den ID.Buzz mit der bislang grössten Batterie der ID. Familie aus. Der Lithium Ionen Akku bietet 77 kWh (82 kWh brutto) und versorgt eine 150 kW (204 PS) starke E-Maschine im Heck, die von jetzt auf gleich 310 Nm Drehmoment bietet. Dank des Heckantriebs (wie beim Ur Bulli T1) hat man nie das Gefühl, dass man beim Lenken den Bodenkontakt verliert. Die tief im Wagenboden integrierte Batterie senkt den Schwerpunkt und verringert trotz des hohen Karosserieaufbaus Wankbewegungen auf ein Minimum. Das Gewicht ist mittig im Fahrzeug verteilt; und das sorgt für ein neutrales Fahrverhalten. Klein ist aufgrund der grossen Radhäuser zudem der Wendekreis von 11,1 m.

Der VW ID.Buzz ist ein Raumwunder, das kaum Wünsche offen lässt.

Gut 420 Kilometer

All das macht den ID.Buzz auch in der City zum idealen Begleiter. Die Reichweite beträgt bis zu 423 km (Cargo: 425 km). An einer Schnellladesäule ist die Batterie von 5 bis 80% bei einer maximalen Ladeleistung von bis zu 170 kW nach rund 30 Minuten aufgeladen. Bis zum 2. Oktober sind die beiden vollelektrischen Fahrzeuge im Showroom am Flughafen Zürich ausgestellt und für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Alle Details des ID.Buzz und ID.Buzz Cargo sind auch im Konfigurator online einsehbar.