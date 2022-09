Traglufthalle: aarau regio gibt grünes Licht | Der Landanzeiger

Der Vorstand von aarau regio hat in seiner Sitzung vom 8. September grünes Licht für die Erstellung der Traglufthalle im Schwimmbad Suhr-Buchs-Gränichen gegeben. Die bisherige Finanzierungslücke konnte massgeblich verringert werden, in dem nicht zuletzt auch der Schwimmclub Aarefisch eine Verdoppelung seines Beitrags in Aussicht gestellt hat.

Die Arbeiten für das Bauprojekt wurden in den letzten Monaten ausgeschrieben. Mit der Auswertung der Offertöffnungen konnte nun Klarheit über die effektiven Investitionskosten geschaffen werden. Die Kosten für die Erstellung der Traglufthalle Suhr-Buchs-Gränichen werden dabei von acht aarau-regio-Gemeinden, dem Verein Aarefisch sowie durch den Swisslos-Fonds des Kantons Aargau getragen und betragen rund 3 Millionen Franken. Noch vor zwei Monaten bestand eine Finanzierungslücke von einigen hunderttausend Franken, insbesondere weil der Kanton bei seiner ersten Beurteilung einen kleineren Beitrag aus dem Swisslos Fonds gesprochen hatte, als in der Kostenzusammenstellung für das Bauprojekt erwartet worden war. Diese Finanzierungslücke hätte einen Projektstopp zur Folge gehabt und eine Neuausschreibung des Gesamtprojekts bedingt.

Aarefisch verdoppelt Beitrag

Unter grossen Anstrengungen der drei Standortgemeinden Suhr, Buchs und Gränichen, der Stadt Aarau und des Vereins Aarefisch konnte in der Zwischenzeit diese Lücke massgeblich verringert werden. Insbesondere die vom Verein Aarefisch in Aussicht gestellte Beitragsverdoppelung von 100’000 Franken auf neu 200’000 Franken führt zu einer deutlich besseren Finanzierungssituation. Dieser Summe müssen die Vereinsmitglieder an der nächsten Generalversammlung noch zustimmen. Ergänzend konnten im Projekt weitere Optimierungen vorgenommen werden.

Ende 2023 in Betrieb

Die Bedeutung der geplanten Anlage ist enorm, handelt es sich bei der Traglufthalle doch um ein Projekt von überregionaler Bedeutung. Sowohl für den Schwimmsport wie auch für die Schulen (Lehrplan 21) und Gemeinden bildet die Traglufthalle eine Lösung mit Leuchtturmcharakter für die dringend benötigten zusätzlichen Wasserflächen. Bereits vorliegend ist die Baubewilligung, so dass die Bauarbeiten nach der definitiven Sicherstellung aller Finanzbeiträge unverzüglich begonnen werden können. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass die Traglufthalle Ende 2023 in Betrieb genommen werden kann.