Erstmalig Probe fahren

Der neue Kia Niro wurde im Rahmen einer Roadshow in als exklusive Schweizer Premiere präsentiert. Begeisterte Besucher durften den neuen Niro in Zürich, Lugano, Lausanne, Bern, Basel und Luzern hautnah entdecken. Vom 16. bis 25. September 2022 finden nun die Kia Niro Days bei allen offiziellen Kia Partnern in der Schweiz statt.

An den exklusiven Niro Days können die Modelle erstmalig Probe gefahren werden. Umfangreiche Beratungen zu den Antriebssystemen, Kia Connect und Kia Charge runden das Angebot ab und beim Kauf der serienmässig sehr gut ausgestatteten Modelle wird ein attraktives Powerleasing von 1.9% bis 48 Monate angeboten Der neue Niro ist mit Hybrid- (HEV), Plug-in-Hybrid- (PHEV) und batterieelektrischem Antrieb (BEV) erhältlich. Damit bietet er die Möglichkeit, eine elektrische Lösung zu wählen, die den Bedürfnissen am besten entspricht. Dank neuen Technologien profitieren die Kunden von einer erhöhten elektrischen Reichweite von 65 km beim Kia Niro PHEV und 460 km beim rein elektrischen Kia Niro EV.

Auch das Aufladen des Niro EV ist schnell und bequem: Es dauert nur 43 Minuten, um die 64.8 KWh-Batterie mit einem Schnellladegerät von 10 auf 80% aufzuladen. Der Kia Niro ist ab sofort bestellbar und bereits ab 33’250 Franken mit umfangreicher SerienAusstattung erhältlich.