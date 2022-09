Zwei Stepptänzer – acht Medaillen | Der Landanzeiger

Alessia Roth aus Aarau. Edwin Berchtold aus Suhr.

Wie kann es sein, dass zwei Personen so viele Medaillen gewinnen können? Dies ist begründet durch die verschiedenen Kategorien. Alessia Roth gewann im Solo Silber, im Duo und im Trio jeweils Gold bei der Elite. Edwin Berchtold gewann in der Kategorie Solo Gold und im Duo Silber bei den Junioren 2. Zusammen mit drei weiteren Tänzerinnen gewannen sie in der Kategorie «Small Group» Gold bei der Elite.

Das besondere an den solistischen Darbietungen war, dass Alessia und Edwin ihre eigenen Choreographien vorgestellt haben. Das macht den Erfolg für die beiden noch kostbarer.

Ganz neu gab es an der diesjährigen Meisterschaft zwei neue Kategorien: «Vintage Routine» und «Cutting Contest». Edwin hat in der «Vintage Routine» teilgenommen. Bei dieser Kategorie muss synchron zu einem Video früherer Stepptanz-Grössen (Vintage), welches im Hintergrund gezeigt wird, getanzt werden. Auch sollten die Bewegungen, die Gestik und die Kostüme möglichst gleich sein. Kurz: Es sollte aussehen, wie wenn das alte Video gerade gesteppt wird. Edwin gewann in dieser Kategorie Gold und den Wanderpokal.

Alessia trat beim «Cutting Contest» an. Hier treten die Tänzer im Halbkreis gegeneinander an. Es werden keine Choreographien getanzt, sondern es muss improvisiert werden. Die Moderation gibt einen Takt und die Länge an und jeder muss nacheinander improvisieren. Es gilt das Ausscheidungsverfahren. Am Ende verbleiben zwei Tänzerinnen oder Tänzer, welche dann gegeneinander «kämpfen». Alessia gewann auch in dieser Kategorie Gold und den Wanderpokal.

Mit diesen super Resultaten haben sich beide verdient für die kommende Weltmeisterschaft im November in Riesa (Deutschland) qualifiziert.