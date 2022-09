Gemeinde Schöftland erhält ein Carsharing von Swiss E-Car | Der Landanzeiger

Mitte August 2022 wurde das Carsharing-Fahrzeug von Swiss E-Car in Schöftland in Betrieb genommen. Seit daher steht der VW ID.3 der Gemeindeverwaltung Schöftland für Geschäftszwecke zur Verfügung und wird von dieser rege benützt. Neu kann das E-Fahrzeug werktags ab 18 Uhr sowie an den Wochenenden (freie Verfügbarkeit) auch durch die Öffentlichkeit gebucht werden.