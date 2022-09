Wenn der Regierungsrat den Service übernimmt

Dass ein Regierungsrat im Aargau ein Restaurant besucht, kommt öfters vor. Dass ein Regierungsrat aber die Gäste bewirtet und in der Küche mithilft, ist eher selten. Landwirtschaftsminister Markus Dieth stand am vergangenen Sonntag in der Bergwirtschaft «ufem Chalt» im Einsatz.