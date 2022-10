Zum 10-Jährigen gibts 10 Prozent Rabatt | Der Landanzeiger

«Wir habens geschafft, wir haben einen Meilenstein erreicht!», freut sich der Geschäftsführer von Veloservice Puma in Suhr. Nach zehn Jahren ist Marco Puma Besitzer eines gesunden, unabhängigen Unternehmens, das aus der Region nicht mehr wegzudenken ist, und darauf ist er sehr stolz.

Marco Puma erinnert sich an sein 12-jähriges Ich, wie er den Anhänger seines Fahrrads mit Wolldecke und Dingen, die er verkaufen wollte, belud und damit an den Flohmarkt auf dem Färberplatz in Aarau fuhr. «Das ‹Gschäfte› liebte ich schon damals und ich hatte durchaus auch Talent», erzählt er mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Als es dann ein paar Jahre später um eine Lehre ging, war ebenfalls klar: Es sollten Velos und Töfflis werden. «Ich wusste auch schon immer, dass ich mich irgendwann einmal selbstständig machen werde, nur der Zeitpunkt war noch nicht definiert.» Eine Kündigung, ein «Das mach ich besser» und eine Gelegenheit waren es dann vor zehn Jahren und Marco Puma eröffnete sein eigenes Velogeschäft in der ehemaligen Schuhmacherei an der Mitteldorfstrasse in Suhr. Es war ein kleines Geschäft, mit wenig Platz. «Ich bin in einen harten Winter gestartet und lebte von der Hand in den Mund», erzählt er. Doch von Jahr zu Jahr lief das Geschäft immer besser und erfolgreicher.

Die Nähe zum Kunden machts

Im April 2016 eröffnete er den Veloservice Aarau an der Buchserstrasse im Aeschbachquartier. 2018 zog er mit seinem Suhrer Velogeschäft an die Bachstrasse 22 um. «Ein Velogeschäft gehört einfach an die von Velos viel befahrene Bachstrasse», sagte er damals.

Sein Erfolgsrezept? «Ganz klar die Nähe zu den Kundinnen und Kunden, ein gutes Team mit viel Know-how und der Service. Auch, dass wir am Montag geöffnet haben, hebt uns von vielen anderen Geschäften ab. Und als letzter Punkt ist es wahrscheinlich der gute Kaffee, der viele Kundinnen und Kunden zu uns lockt», sagt Marco Puma lachend und nimmt einen Schluck «Le Pedaleur»-Kaffee.

Das Velo hat und ist Zukunft

Marco Puma hat immer an die Zukunft des Velos geglaubt. Auch vor zehn Jahren, als E-Bikes noch kein grosses Thema waren, heute aber 70 Prozent der Neuverkäufe ausmachen. «Das Velo ist die Antwort auf so vieles», ist Marco Puma überzeugt. Ob auf Energiefragen, Mobilität, Gesundheit, Soziales oder die Umwelt. Das Velo kann Teil der Lösung sein, ist er überzeugt. «Wenn man Velo fährt, hat man ein gutes Gewissen und macht alles richtig», sagt er. Für die Zukunft seines Geschäfts wünscht er sich, dass er seine Mitarbeiter halten und mehr Lehrlinge ausbilden kann. Zurzeit werde gerade der zweite Lehrling ausgebildet, die Möglichkeit zum Schnuppern besteht ebenfalls. Denn auch weiterhin glaubt Marco Puma an die Zukunft des Velos und möchte den Beruf fördern.

Norbert Banz gehört seit fünf Jahren zum Veloservice-Puma-Team … … und Simone Pennucci sogar schon seit bald acht Jahren.

Jubiläumswoche zum 10-Jährigen

Wer auf der Suche nach einem neuen Velo ist, der kann in der Woche vom 10. bis 15. Oktober profitieren. Denn zur Feier des 10-jährigen Bestehens von Veloservice Puma gibts 10 Prozent Rabatt auf alle Lagerfahrzeuge in Suhr. Um sich einen Überblick zu verschaffen, hat der Veloservice Puma und Veloservice Aarau einen eigenen Online-Shop. Auf www.das-velo.ch findet man alle über 150 Velos, die sofort ab Lager entweder in Suhr oder Aarau verfügbar sind. In der Filiale in Suhr findet man mehr Kinder- und Jugendvelos und E-Bikes im mittleren Preissegment.

Am 15. Oktober wird gefeiert

Neben dem 10-Prozent-Rabatt-Angebot auf alle Lagerfahrzeuge in Suhr gibt es einen Wettbewerb, bei dem tolle Preise gewonnen werden können. Als Hauptpreis lockt ein Velo. Das eigentliche Jubiläumsfest mit Musik, Getränken und Holzofenpizza findet dann am Samstag, 15. Oktober statt. Die Gewinner des Wettbewerbs werden ebenfalls an diesem Samstag gezogen. Ob auf der Suche nach einem neuen Velo oder nicht, ein Besuch bei Veloservice Puma in Suhr lohnt sich sowieso.

Dieses Velo kann beim Wettbewerb als Hauptpreis gewonnen werden.



Veloservice Puma

Bachstrasse 22, 5034 Suhr

info@veloservice-puma.ch

www.veloservice-puma.ch



Shop: www.das-velo.ch