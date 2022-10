Schindler Aarau – in der Region verwurzelt | Der Landanzeiger

Weltweit beschäftigt Schindler Aufzüge über 65 000 Mitarbeitende. Das Schweizer Traditionsunternehmen legt trotz der Grösse viel Wert auf Regionalität und Kundennähe. In Oberentfelden werden rund 100 Mitarbeitende beschäftigt, davon sind ca. 40 täglich als Servicetechniker und ca. 20 als Liftmonteure im Gebiet unterwegs. Die Kundennähe liegt dem Familienunternehmen sehr am Herzen. Bereits heute bietet Schindler Aarau das dichteste Servicenetz im Aufzugsmarkt und baut dieses erfreulicherweise kontinuierlich weiter aus. Die Techniker, Monteure und Reparateure sind im Gebiet Aarau, Baden und Olten unterwegs. Die Servicemitarbeiter wohnen in dem Gebiet, in dem sie tätig sind, und garantieren somit eine rasche Reaktionszeit. Sollte eine Störung vorliegen, ist der Mitarbeiter durchschnittlich innerhalb einer halben Stunde vor Ort. Präsent ist das Unternehmen praktisch überall: in Spitälern, Alterszentren, Industrie und im privaten Wohnbereich. Die Angestellten arbeiten mit Leidenschaft und fühlen sich ihrem Service-Kreis verbunden. Es erfüllt sie mit Stolz und Freude, wenn in ihrem Einzugsgebiet alles einwandfrei funktioniert.