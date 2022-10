Tag der offenen Tür am 22. Oktober 2022 | Der Landanzeiger

Ebenfalls an beiden Standorten wird neben einer interessanten Betriebsbesichtigung auch eine Festwirtschaft geführt.

Regional tätig, lokal verankert.

In den beiden letzten Jahren waren die Voraussetzungen für einen Tag der offenen Tür schwierig, zu viele Unwägbarkeiten erschwerten eine konkrete Planung. Nachdem grosse Veranstaltungen wieder ohne Einschränkungen durchgeführt werden konnten, blitzte auch bei den beiden Unternehmern der Wunsch nach einem Tag der offenen Tür wieder auf. Schnell war die Idee geboren, anderen ebenfalls in Staffelbach ansässigen, hauptsächlich im Bausektor tätigen Handwerksbetrieben eine gemeinsame Plattform für die Präsentation ihrer Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Rund 20 Staffelbacher Firmen machen mit an der gemeinsamen Gewerbeschau und bieten am Samstag, 22. Oktober 2022 einen Einblick in die vielfältige Arbeitswelt im Dorf.





Tag der offenen Tür

Am 22. Oktober 2022 laden wir Sie herzlich zu einem Einblick in die viel­fältigen Arbeitswelten in Staffelbach ein.

Wir begrüssen Sie an den beiden Standorten der Hauri AG Staffelbach und der Fischer Kies + Beton AG.

Besuchen Sie uns und die 18 Gastaussteller und Gastausstellerinnen aus Staffelbach.

Geniessen Sie mit Ihrer Familie und Freunden einen aktiven Tag unter dem Motto «Anschauen-Anfassen-Machen»!