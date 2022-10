Expo mit vielen herbstlichen Neuheiten und tollen Attraktionen | Der Landanzeiger

Während unserer Herbstexpo-Wochen hält die Emil Frey AG, Autocenter Safenwil, wie gewohnt viele Attraktionen für Sie bereit. So wird unter anderem der neue Kia-Showroom eingeweiht, welcher während den letzten Wochen umgebaut wurde. Als eine der ersten Garagen in der Schweiz präsentiert die Emil Frey AG die Kia-Markenwelt im neuen Kleid. Zudem wird der Hauptpreis, ein Peugeot 308, in der TV-Sendung «Wer weiss was?» verlost und viele weitere Aktivitäten pro Marke durchgeführt.

Spannender Autoherbst mit neuen Modellen

Zu den attraktiven Neuheiten zählt zum Beispiel der Kia Niro: Dank seinem schlanken, markanten Äusseren erregt er schnell Aufsehen. Er ist als Hybrid, Plug-in-Hybrid und reiner Stromer erhältlich und bietet unabhängig von der Antriebsvariante aufregenden Fahrspass.

Wenn Sie die praktischen Vorzüge eines SUVs mit dem sportlichen Auftreten eines klassischen Kompaktwagens bevorzugen, dann ist der Kia XCeed die richtige Wahl.

Auch der Alfa Romeo Tonale lässt keine Wünsche offen. Er besticht, trotz seiner kompakten Abmessungen, mit beeindruckenden Proportionen und sportlichem Design. Er ist der erste Alfa Romeo mit Hybrid-Antrieb.

Die Marke Suzuki baut die Hybrid-Palette weiter aus: Der neue Suzuki Vitara und der S-Cross sind nun als Vollhybrid zu haben und erfüllen die unterschiedlichen Fahr- und Lifestyle-Bedürfnisse von Fahrer und Passagieren.

Bei Toyota gibt es gleich zwei Neuheiten auf einen Schlag: Der erste Corolla SUV erweitert die meistverkaufte Modellreihe der Welt durch eine kraftvolle neue Karosserievariante und der Toyota bZ4X ist der Wegbereiter der neuen Generation vollelektrischer Fahrzeuge. Er vereint eine robuste Bauweise und dynamisches SUV-Design mit einem erstklassigen Allradantrieb (optional) und beeindruckender Reichweite von bis zu 513 km.

Die neuen Lexus RZ und RX verbinden einzigartiges Lexus Design mit einem Fahrgefühl, das geprägt ist von aufregender, vollelektrischer Performance und Technologien, die den Weg in die Zukunft weisen.

Diese und viele weitere Neuheiten erwarten Sie. Kommen Sie vorbei für eine unverbindliche Probefahrt oder eine persönliche Beratung.

19 Weltmarken unter einem Dach

Alfa Romeo, Fiat, Abarth, Aston Martin, DFSK, Fiat Professional, Ford, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Lexus, Mitsubishi, Peugeot, Piaggio, Subaru, Suzuki, Toyota und Volvo – die Markenvielfalt im Autocenter Safenwil hat für jeden Besucher und jedes Budget das passende Produkt im Angebot. Neben den Neuwagen zeigt sich auch die Emil Frey Select mit einem breiten Angebot an Qualitäts-Occasionen auf dem Ausstellungsgelände. Passend zum Zeitpunkt der Ferienplanung stehen zudem all unsere Wohnmobile zur freien Besichtigung bereit.

Kommen Sie vorbei für eine unverbindliche Probefahrt oder eine persönliche Beratung. Lassen Sie sich von der Faszination Auto anstecken und besuchen Sie die Herbstexpo-Wochen noch bis am 5. November im Autocenter Emil Frey AG in Safenwil.