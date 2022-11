50 Jahre Widmer Haustechnik AG Gränichen | Der Landanzeiger

Gegründet wurde die Firma am 1. August 1972 in Oberentfelden durch Beat Widmer und seine Frau Marlise. 1976 erfolgte der Umzug nach Gränichen. Dank qualitätsbewusster Arbeit konnte ein treuer und zufriedener Kundenstamm aufgebaut werden.

Nachdem die Nachfolge klar war, wurde im 2011 die Einzelfirma Beat Widmer in die Aktiengesellschaft «Widmer Haustechnik AG» umgewandelt. Gleichzeitig übernahm Reto Widmer die operative Leitung der Firma von seinem Vater Beat Widmer. Reto absolvierte die Ausbildungen zum Heizungs- und Sanitärinstallateur und trat 2001 in die Firma ein, wo er sich in allen Bereichen weiterbilden konnte. 2016 übernahm er den elterlichen Betrieb.

Von links: Reto Widmer, Marlise Widmer, Beat Widmer

Widmer Haustechnik AG zeichnet sich durch Qualität/Service und Kundennähe aus. Der breit gefächerte Tätigkeitsbereich umfasst jegliche Sanitär- und Heizungsbereiche wie Neu- und Umbauten im Wohn- und Industriebereich, Heizungssanierungen (Wärmepumpen, Gas- und Ölheizungen), Brennerservice und Feuerungskontrolle durch zertifizierte Mitarbeiter.

Zurzeit beschäftigt das Unternehmen acht Personen mit Fachausbildung sowie zwei Lehrlinge. Reto Widmer ist es wichtig, den Teamgeist und das Quali- tätsdenken der Mitarbeitenden, welche teils seit vielen Jahren im familiären Betrieb mitarbeiten, hochzuhalten. «Bei unserer Kundschaft bedanken wir uns für das langjährige Vertrauen in unser Unternehmen. Das ist in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr und freut uns daher umso mehr. Gerne sind wir auch in Zukunft für Sie da», sagt Reto Widmer.