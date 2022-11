Feierlicher Spatenstich für die neue AMAG Academy in Lupfig | Der Landanzeiger

Jahr für Jahr bilden sich in der Academy in Schinznach-Bad rund 9000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den verschiedenen Markenpartnerbetrieben weiter. Weil das 34 Jahre alte Gebäude den Anforderungen nicht mehr genügt und den Markenpartnern auch zukünftig eine optimale Lernumgebung geboten werden soll, wird in Lupfig ein Neubau realisiert.

Am 31. Oktober hat in feierlichem Rahmen der Spatenstich für dieses wichtige Projekt der AMAG Import AG stattgefunden. Olivier Wittmann, Managing Director AMAG Import AG, Oliver Stegmann, Director of Group Aftersales, Manuela Rüegg, ab 1. Januar 2023 Head of AMAG Academy, und Gerhard Wittwer, Partner im Büro ERP Architekten AG, machten damit den ersten Schritt für den Baubeginn. Aller Voraussicht nach kann der Betrieb in der neuen AMAG Import Academy Anfang 2024 aufgenommen werden. Olivier Wittmann: «Unsere Kundinnen und Kunden erwarten jederzeit eine erstklassige Beratung im Verkauf und höchste Kompetenz im Service und in der Werkstatt. Unsere Academy sorgt dafür, dass unsere Expertinnen und Experten stets auf dem neusten Stand des Wissens sind.»

So sieht der neue AMAG-Aus- und Weiterbildungsstandort in Lupfig künftig aus.

Auf neustem Wissensstand

Der Neubau der Academy ist für die AMAG Import AG von strategischer Wichtigkeit. Denn die Automobilindustrie steht vor einem grossen Wandel: Neue Antriebstechnologien, die digitale Vernetzung und neue Mobilitätsformen in immer kürzeren Zeitabständen fordern die Mitarbeitenden. Gleichzeitig werden immer mehr Spezialisten für die neuen Technologien benötigt. Trotz Online-Kursen und Lernen am Arbeitsplatz besteht auch zukünftig der Bedarf für einen zentralen Ort, an dem praxisorientierte Trainings an Fahrzeugen sowohl für Werkstatt- wie auch Verkaufspersonal stattfinden können. Auch Kurse mit Rollenspielen für alle Personen mit Kundenkontakt werden vor Ort durchgeführt. Zugleich bietet die Academy eine Plattform für den Erfahrungsaustausch unter Kolleginnen und Kollegen sowie Experten. Die Academy bietet vermehrt Schulungen und Weiterbildungen für Mitarbeitende der AMAG Import AG und weiterer Gruppengesellschaften an.

In Lupfig wird ein viergeschossiger Neubau erstellt. Auf den oberirdischen Geschossen werden ein Grossraumbüro mit 20 Arbeitsplätzen, 5 Schulungs- räume, 3 Gruppenräume sowie 8 Praxis- und Theorieräume entstehen. Im Untergeschoss hat es Parkplätze, Lagerräume und Platz für die Haustechnik. Die Academy soll Vorbildfunktion haben: Mit modernen und umweltfreundlichen Lösungen werden innovative und kreative Akzente in der Aus- und Weiterbildung gesetzt.

Neues Service Center

Zusätzlich zur Academy entsteht im selben Gebäudekomplex ein neues «Technisches Service Center» (TSC), das die alten Räume, die sich heute ebenfalls in Schinznach-Bad befinden, ersetzen wird. Im TSC werden komplexe technische Probleme an einzelnen Fahrzeugen gelöst. Für die Vielzahl an neuen Technologien (wie z. B. Elektromobilität, Lichttechnologien, Assistenzsysteme und selbstfahrende Fahrzeuge) benötigt man eine entsprechend moderne Infrastruktur. Synergie zwischen TSC und Academy ergeben sich dadurch, dass Spezialwerkzeuge und Hilfsmittel gemeinsam genutzt werden können. Ebenso ist der Knowhow-Transfer zwischen Expertinnen und Experten des TSC, des Product-Supports und des technischen Trainings der Academy enorm wichtig. So können Fälle, die häufig im TSC auftreten und gelöst werden, direkt in die technischen Trainings integriert werden. Synergien mit der Academy ergeben sich unter anderem auch mit der Kantine, dem Café und verschiedenen, gemeinsam genutzten Räumen.

Die Academy in Lupfig ist Teil eines umfassenden Bauprojektes auf dem dortigen Areal der AMAG Gruppe. Weitere Realisierungen werden in den nächsten Jahren folgen.