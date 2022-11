Der geborene Shuttle auf Erden | Der Landanzeiger

In den 1990er und Anfang der 2000er Jahre lagen Hochdachkombis wie ein VW Caddy, Citroen Berlingo oder Renault Kangoo bei den familiären Kunden voll im Trend. In Sachen Schönheit kann man immer geteilter Meinung sein, was die Praktikabilität angeht freilich, sind Hochdachkombis absolute Spitze. Das rollende Kinderzimmer, sprich der Hochdachkombi, fasst locker zwei Kindersitze und einiges an Gepäck und die Schiebetüren machen das Be- und Entladen von Koffern, Taschen und Personen einfacher als bei jedem Kombi. Der SUV-Trend hat dann dem rollenden Skischuh etwas den Garaus gemacht.

Für bis zu 7 Personen

Allein, dieser batterieelektrische Hochdachkombi mit dem Blitz ist ein Multitalent und ein echtes Raumwunder. Vollpraktisch, total emissionsfrei und mucksmäuschenstill. Der elektrische Spaceshuttle ist mit ein oder zwei Schiebetüren ausgestattet und kommt als Kurz- (4,40 m) oder XL-Version (4,75 m) für jeweils fünf oder sieben Personen. Die Batterie lässt sich an einer Schnellladestation in rund 30 Minuten bis zu 80% aufladen. Die maximale Ladegeschwindigkeit des Combo-e Life liegt bei 100 kW. Mit einer Leistung von 136 PS und einem maximalen Drehmoment von jetzt auf gleich von 260 Newtonmeter ist im Bedarfsfall ausreichend Schub vorhanden. Der Sprint von 0 auf 100 km/h dauert je nachdem 11,2 Sekunden, der Topspeed ist bei 130 km/h abgeriegelt, was ausreicht, um auf der Autobahn problemlos mitzuhalten. Durch den tiefen Schwerpunkt verbessern sich die Fahreigenschaften, was sich gerade bei starkem Seitenwind und in flott gefahrenen Kurven bei der relativ grossen Angriffsfläche für den Wind sehr positiv auswirkt.

Der neue Opel Combo-e Life ist der ideale Partner für Familien mit vielen Kindern, oder Haustieren Ein Fahrzeug, das man auch als Camper oder Reisemobil benutzen kann. Oder man will mit vielen Freunden zum Einkaufen ins Nachbarland fahren. Sitze umklappen, Stauraum freilegen und einladen. Und das alles mit null Emissionen.

Technische Daten

Motorart Elektro. – Leistung maximal in kW (Systemleistung) 136 PS. – max. Drehmoment 260 Nm. – 0 – 100 km/h 11,7 s. – Höchstgeschwindigkeit 135 km/h. – Batterie 50 kWh. – Verbraucht 19,3 kWh (Test 23,3 kWh). – Reichweite 285 Km (Test 210 Km). – max. Ladegeschwindigkeit 100 kWh. – Ladezeit: von 20 auf 80% 30 min. am Schnellader, 30 Stunden an der Haushaltsteckdose, 4 Stunden an der Wallbox (11 kWh). – Masse: L x B x H 4.403 mm x 1.848 mm x 1.841 mm. – Kofferraum 597 l bis 2126 l. – Leergewicht 1664 kg/max. zul. Geweicht 2300 kg. – Anhängerlast gebremst 750 kg/ungebremst 626 kg. – Wendekreis 11,3 m. – Preis: Ab 41.470 CHF; XL-Version voll ausgestattet ab 46.770 Franken.