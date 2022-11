«Man kommt nicht allergisch auf die Welt» | Der Landanzeiger

Pollen- und Nahrungsmittelallergien sind in den Medien omnipräsent. Von Medikamentenallergien hingegen liest und hört man selten. Wie oft sind Sie damit konfrontiert?

Wir klären mehrere Verdachtsfälle pro Tag ab. Am häufigsten sind Allergien gegen Antibiotika. 10 bis 20 Prozent der KSA Patientinnen und Patienten sind davon betroffen.

Gibt es weitere Medikamente, bei denen das Risiko erhöht ist?

Grundsätzlich kann jedes Medikament eine Allergie auslösen. Zu den häufigsten Auslösern gehören neben Antibiotika Schmerzmittel, Antiepileptika, Röntgenkontrastmittel sowie Narkosemittel. Zudem hängt das Risiko auch davon ab, wie ein Wirkstoff verabreicht wird. Am geringsten ist die Gefahr bei Tabletten, Säften und Tropfen. Höher ist das Risiko bei Injektionen und Infusionen.



Gibt es Menschen, die besonders häufig betroffen sind, etwa Pollenallergiker?

Interessanterweise sind die klassischen Allergiker nicht öfters von einer Medikamentenallergie betroffen. Hingegen haben Menschen, die häufig Medikamente einnehmen, ein etwas erhöhtes Risiko. Insbesondere wenn man Medikamente öfters anund absetzt, steigt das Risiko einer Sensibilisierung. Beim erneuten Kontakt stürzen sich die Antikörper auf die vermeintlich gefährlichen Fremdstoffe. Spezifische Zellen, die sogenannten Mastzellen, schütten daraufhin Histamin aus. Und dieses löst die allergischen Beschwerden aus.

Problematisch sind also weniger die Medikamente, die man täglich einnimmt, etwa Blutdrucksenker, als jene, die man sporadisch nimmt, wie eben Antibiotika oder Schmerzmittel?

Korrekt. Oft haben die Betroffenen das entsprechende Antibiotikum oder Schmerzmittel zuvor schon öfters problemlos eingenommen. Und plötzlich reagieren sie allergisch darauf. Man kommt eben nicht allergisch auf die Welt. Vielmehr erlernt man die Allergie aufgrund einer falschen Entwicklung im Immunsystem. Und dann gibt es auch noch die klassischen Nebenwirkungen und die sogenannten Pseudoallergien. Beide lassen sich oft nur schwer abgrenzen von der Allergie.

Was sind Pseudoallergien?

Bei der Pseudoallergie treten allergieähnliche Symptome und Reaktionen auf, ohne dass das Immunsystem eine Rolle spielt. Schmerzmittel wie Ibuprofen gehören zu den häufigsten Auslösern von Pseudoallergien. Man kann sie in sehr niedriger Dosis manchmal noch anwenden. Medikamente, die echte Allergien auslösen, muss man hingegen konsequent meiden.

Was, wenn das Medikament nicht ersetzt werden kann, etwa wenn einem an Krebs erkrankten Menschen nur ein bestimmtes Chemotherapeutikum hilft?

Das kommt zum Glück selten vor. Man kann dann versuchen, eine Toleranz auszubilden. Das ist sehr aufwendig. Es dauert lange, mitunter ein, zwei Wochen, und braucht viel Überwachung. Die Patientin oder der Patient verträgt dann das Medikament für eine gewisse Zeit. Doch die Toleranz geht wieder verloren. Eine Hyposensibilisierung mit anhaltendem Effekt wie bei der Pollenallergie ist bei Medikamentenallergien nicht möglich.

Und wie äussert sich eine Medikamentenallergie?

Am häufigsten kommt es zu Reaktionen der Haut: Ausschlag, Juckreiz, Schwellungen der Schleimhäute sowie Ödeme. Man unterscheidet Allergien vom Soforttyp, etwa den anaphylaktischen Schock, und solche, die erst nach Tagen oder gar Wochen auftreten. Bei Letzteren ist oft nicht nur die Haut betroffen, sondern auch innere Organe. Verzögerte systemische Allergiesymptome sind manchmal schwierig zu behandeln. In den allermeisten Fällen aber verschwinden die Symptome, etwa der Hautausschlag, wenn man das Medikament absetzt, innert ein bis zwei Wochen.

Die meisten Medikamentenallergien sind also nicht schwerwiegend?

Sie sind unangenehm, aber meist nicht bedrohlich. In den seltensten Fällen geht es mit einer schweren Anaphylaxie los. Wenn man rechtzeitig reagiert, kann man in vielen Fällen die schwere Reaktion vermeiden.

Auf die leichte Schulter sollten Betroffene eine Medikamentenallergie also nicht nehmen?

Richtig! Man soll auch leichte Symptome ernst nehmen und mit der Hausärztin oder dem Hausarzt besprechen. Nebenwirkungen und vermeintliche allergische Reaktionensollten Betroffene rapportieren: Wann nach der Einnahme des Medikaments ist was passiert? Wie viele Tage hat man das Medikament schon genommen? Auch Fotos des Ausschlags gehören dazu. Das Geschehen möglichst gut zu dokumentieren, hilft bei der Abklärung.

Diese ist, wie Sie erläutert haben, sehr aufwendig und wird am besten durch eine Spezialistin oder einen Spezialisten wie hier im KSA Bahnhof Aarau durchgeführt. Was ist für Betroffene noch wichtig zu wissen?

Die Abklärung sollte man nicht vor sich herschieben. Unsere Tests sind aussagekräftiger, wenn man sie bald, d. h. binnen sechs Monaten nach Auftreten der Reaktion, macht.











25 Jahre Dermatologie und Allergologie KSA Aarau

Die Abteilung Dermatologie und Allergologie der Medizinischen Uniklinik KSA Aarau am Standort KSA Bahnhof Aarau feiert in diesem Jahr ihr 25- Jahr-Jubiläum.

Die Meilensteine

1997 Gründung der Abteilung Dermatologie auf Anregung des damaligen medizinischen Chefarztes Prof. Dieter Conen in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. med. Theo Rufli von der dermatologischen Universitätsklinik Basel. Betriebsaufnahme im (heute nicht mehr existierenden) Haus 6 auf dem Areal des Kantonsspitals Aarau. Erster Chefarzt: PD Dr. med. Peter Itin.

2002 Ausweitung des Angebots aufgrund hoher Nachfrage und mehrmonatiger Wartezeit. Bewilligung zweier zusätzlicher Oberarztstellen, wovon eine mit Spezialisierung für Allergologie.

2006 Dr. med. Markus Streit wird zum neuen (bis heute amtierenden) Chefarzt der Abteilung Dermatologie gewählt.

2007 Nach zehn Jahren bereits über 10’000 Konsultationen jährlich. Im weiteren Verlauf Ausbau der Abteilung mit zusätzlichen Oberarzt- und Assistenzarztstellen. 2009 Prof. Dr. med. Jürgen Grabbe wird zum Leiter der Abteilung Allergologie und 2012 zum Leitenden Arzt der Allergologie gewählt.

2012 Umzug an den neuen Standort KSA Bahnhof Aarau (1. Stock). Technische Aufrüstung mit Lasergeräten, zusätzliche Assistenzstellen.

2016/17 Digitalisierung der Abteilungsprozesse.

2017 Zertifiziertes Hautkrebszentrum (Deutsche Krebsgesellschaft) zusammen mit der Klinik für Plastische und Handchirurgie, der Onkologie, Radio-Onkologie und allen weiteren an der Behandlung von Hautkrebs beteiligten Abteilungen des Kantonsspitals Aarau.

2021 PD Dr. med. Kathrin Scherer (vgl. Artikel oben) als Nachfolgerin von Prof. Grabbe (Pensionierung) zur neuen Leiterin der Allergologie gewählt. Etablierung der Aesthetic Clinic gemeinsam mit der Plastischen Chirurgie am Standort KSA Bahnhof Aarau.

2022 Heute verzeichnet die Klinik für Dermatologie und Allergologie fast 25’000 Konsultationen pro Jahr und zählt insgesamt 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.











Penicillin-Allergie – Diagnose wird zu oft gestellt

Etwa jeder zehnte Mensch in der Schweiz, heisst es, reagiere allergisch auf das besonders häufig verabreichte Antibiotikum Penicillin. Studien zufolge haben jedoch nur ein bis zehn Prozent der vermeintlichen Betroffenen eine echte Penicillin-Allergie. Das deckt sich mit den Erfahrungen von PD Dr. med. Kathrin Scherer. Der Grund: Penicillin wird häufig bei Erkrankungen verabreicht, die einen Ausschlag auslösen können. Es sei dann oft unklar, ob dieser vom Infekt kommt oder vom Medikament, so Scherer. Das Problem: «Man verschreibt dann Antibiotika, die weniger wirksam sind, mehr Nebenwirkungen machen oder die es nicht in Tablettenform gibt, sodass die Patientin oder der Patient stationär behandelt werden muss, was viel zeitaufwendiger und teurer ist.»