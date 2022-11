Beachsoccer Noel Ott als «MVP des Jahres» nominiert | Der Landanzeiger

Ein goldener Teppich, sechs Trophäen und zahlreiche Sportstars: Die «Sports Awards» versprechen auch dieses Jahr wieder einen Abend mit zahlreichen Glanzmomenten. Wie gewohnt werden die erfolgreichsten Schweizer Athletinnen und Athleten in folgenden sechs Kategorien geehrt: Sportlerin, Sportler, Team, Trainerin oder Trainer, Paralympische Sportlerin oder Paralympischer Sportler sowie MVP (Most Valuable Player).

Sechs Persönlichkeiten aus dem Mannschaftssport

Der «Most Valuable Player» – die wertvollste Schweizer Spielerin oder der wertvollste Schweizer Spieler einer Mannschaft – wird mittels Online-Voting erkoren (siehe QR-Code). Die Öffentlichkeit kann ab sofort bis am 29. November ihre Favoritin oder ihren Favoriten wählen. Der Wahlausschuss – bestehend aus Swiss Olympic, der Athletes Comission von Swiss Olympic, sportpress.ch und der SRG – nominierte sechs Persönlichkeiten aus Mannschaftssportarten. Massgebend waren die Leistungen innerhalb der Periode vom 1. November 2021 bis zum 31. Oktober 2022.

Teilnahme am Online-Voting lohnt sich

Wahlberechtigt sind neben den Sportfans auch die nationalen Sportmedien sowie die Schweizer Spitzensportlerinnen und -sportler von Swiss Olympic. Die Stimmen werden zu je einem Drittel gewichtet. Für die Teilnehmenden des öffentlichen Online-Votings gibt es attraktive Preise zu gewinnen: Ein Erlebnistag an der Tour de Suisse 2023 mit Blick hinter die SRG-Kulissen und einer Fahrt auf Rennstufe im SRF-Begleitfahrzeug, VIP-Tickets für Weltklasse Zürich 2023 und VIP-Tickets für ein Super-League-Spiel nach Wahl.

Livesendung mit neuem Moderations-Duo

Geehrt werden der MVP und die weiteren Preistragenden in der TV-Gala am Sonntag, 11. Dezember 2022, in Zürich – ab 20.05 Uhr live zu sehen auf SRF 1, RTS 2 und RSI LA 2. Neu führt Fabienne Gyr an der Seite des langjährigen Moderators Rainer Maria Salzgeber durch die Livesendung.





«MVP des Jahres 2022»

Nominiert für den Titel sind:

Roman Josi, Eishockey: Allstar-Team NHL, produktivster NHL-Verteidiger seit 29 Jahren.

Kerstin Kündig, Handball: Schweizer Handballerin des Jahres, Leaderin Nationalteam.

Alina Müller, Eishockey: MVP und Allstar-Team Hockey East League, Schweizer Spielerin des Jahres.

Noel Ott, Beachsoccer: Goldmedaille und MVP der Beachsoccer-EM (Euro Beach Soccer League).

Lia Wälti, Fussball: Schweizer Fussballerin des Jahres.

Granit Xhaka, Fussball: Teamleader Arsenal und Schweizer Nationalmannschaft.



Hier können Sie für einen der sechs MVP-Kandidatinnen oder -Kandidaten abstimmen.