Stichkämpfe entschieden über die Titelvergabe | Der Landanzeiger

Der Aargauer Schachtag wurde in den Kategorien A (Spitzenspieler und starke Vereinsspieler), B (Vereinsspieler) und C (Jugendliche bis 16 Jahre) ausgetragen, wobei in der Kategorie A um den Titel des Aargauischen Schnellschachmeisters und in der Kategorie C um den Titel des Aargauischen Schülermeisters gekämpft wurde.

Der Ausgang der Titelkämpfe war denkbar knapp. In der Kategorie A konnte Jochem Snuverink von der Schachgesellschaft Baden in der Schlussrunde den bis dahin führenden Michael Bühler vom Schachklub Mutschellen durch einen Sieg im Direktduell einholen und gewann den daran anschliessenden Stichkampf.

Bei den Junioren bewegten sich Iskander Bashirov vom Schachklub Aarau und Vermmulyadeep Mallipudi vom Schachklub Döttingen-Klingnau von der ersten Runde an im Gleichschritt und mussten den Turniersieg anschliessend ebenfalls im Stichkampf unter sich ausmachen, wobei Bashirov das bessere Ende für sich behielt.

In der Kategorie B gewann Rolf Schärer von der Schachgesellschaft Baden. In der Teamwertung gewann der Schachklub Mutschellen mit 249 Punkten vor der Schachgesellschaft Baden mit 237 Punkten und dem Schachklub Aarau mit 215 Punkten.