Zusammen lassen wir uns nicht unterkriegen | Der Landanzeiger

Liebe Leserinnen und Leser des «Landanzeigers»

Der «Landanzeiger» feiert in diesem Jahr seinen 113. Geburtstag. Für Ihre langjährige Treue zu unserer Zeitung, die in 29 Gemeinden der Grossregion Aarau verteilt wird, möchten wir Ihnen recht herzlich danken. Mit viel Freude und Herzblut produziert ein kleines Team in Oberentfelden und Zofingen Woche für Woche für Sie eine abwechslungsreiche Zeitung, die viele Informationen und Geschichten aus allen Bereichen der Region bereithält.

Die Herstellung einer Wochenzeitung ist mit erheblichen Kosten für Redaktion, Vorstufe, Druck und Vertrieb verbunden. Was wir aber seit einigen Monaten an Produktions-, Papier- und Vertriebskosten-Steigerungen miterleben müssen, macht uns wirklich Bauchweh. Bisher konnten wir einen Grossteil dieser Kosten durch Einsparungen und striktes Kostenmanagement auffangen. Um die weiteren, bereits angekündigten Preiserhöhungen bei Energie, Material und Vertrieb im nächsten Jahr stemmen zu können, sind wir aber auf die Mithilfe von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, angewiesen. Wir haben uns deshalb erlaubt, dieser Ausgabe einen Einzahlungsschein zur freiwilligen Begleichung der Zustellgebühr beizulegen. Mit Ihrem freiwilligen Zustellbeitrag von 39 Franken helfen Sie mit, die zwar teure, aber zuverlässige Zustellung Ihrer Wochenzeitung durch die Post sicherzustellen. Herzlichen Dank!

Das Redaktionsteam ist auch weiterhin bemüht, Woche für Woche für Sie in der Region präsent zu sein und über Politik, Wirschaft, Kultur, Sport und vielen mehr zu berichten. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spass beim Lesen des «Landanzeigers» und danken Ihnen herzlich für die Begleichung der Zustellgebühr. Sie unterstreichen damit Ihre Verbundenheit zu unserer Wochenzeitung.

Ein herzliches Dankeschön des ganzen «Landanzeiger»-Teams für Ihre Unterstützung.