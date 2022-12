Altes Wissen neu belebt: Küttiger Rüebli

Doch zurück an den Anfang: Die Primarschulklassen aus Küttigen besuchen jährlich das Jurapark-Schulmodul «Küttiger Rüebli» und unterstützen dabei tatkräftig die Küttiger Landfrauen beim Anbau des dorfeigenen Rüeblis. Das Schulmodul besteht aus drei Aktivitäten auf dem «Rüebliplätz»: im Frühling treffen sich die drei Schulklassen mit der Jurapark-Schulmodulleiterin Regula Bühler auf dem Acker der Landfrauen. Da werden die Küttiger Rüeblisamen ausgesät, im Juni wird gejätet, nach den Sommerferien werden die jungen Pflänzchen ausgedünnt und der Acker erneut gejätet. Im Anschluss an alle Sequenzen werden fleissig Tagebucheinträge geschrieben und gezeichnet.

Selber sähen statt im Laden kaufen

Einige Stimmen von Kindern waren anfangs oft zu hören: «Eigentlich könnten wir doch einfach in den nächsten Laden gehen und uns ein paar Karotten kaufen!» Doch die Mühe lohnte sich: in den letzten paar Herbstwochen konnten die drei Schulklassen über 250 Kilogramm Chüttiger Rüebli aus dem eigens bewirtschafteten Acker ernten! Die Ernte wurde geputzt, verpackt, beschriftet und anschliessend verkauft – der Erlös floss in die Klassenkassen. Dass Rüebli nicht immer Rüebli bedeutet, lernten die Kinder zum Beispiel auch auf dem Rüeblimärt in Aarau. Im Anschluss an das Schulmodul organisierte die Lehrerin Barbara Kirchhofer einen Abstecher nach Aarau. Die Kinder durften auf dem Märt Anfang November selbständig Aufgaben lösen und entdeckten dabei die verschiedenen Rüebli: unzählige Formen, Farben und Geschmäcker waren ausfindig zu machen. Die Kinder staunten auch darüber, wie vielfältig die Rüebli verarbeitet werden konnten.

Viel gelernt und erfahren

Die etwa 75 Schulkinder der 5. Klasse in Küttigen haben in diesem Gartenjahr viel gelernt und erfahren: Sie haben den Kreislauf der Natur eigens miterlebt und erfahren, wie das Chüttiger Rüebli wächst und gedeiht. Ausserdem wurde eine dorftypische Identität aktiv gelebt: Den Küttiger Landfrauen ist es zu verdanken, dass die fast vergessene Rüeblisorte überlebt hat und wieder ins Bewusstsein gerückt ist. Heute ist sie weit über die Dorfgrenzen hinaus bekannt, wird schweizweit angebaut, auf Spezialitätenmärkten verkauft und ist von Pro Specie Rara gefördert. Das mehrteilige und handlungsorientierte Schulmodul für die Schulklassen aus Küttigen wurde vom Jurapark Aargau zusammen mit den Landfrauen Küttigen aufgebaut und organisiert. Inzwischen kommen alle Küttiger Schulkinder einmal in ihrer Primarschulzeit in den Genuss, am mehrteiligen Schulmodul teilzunehmen und dabei alte Traditionen mit den neuen Zielen aus dem Lehrplan zu verknüpfen.

Die Schulmodulleiterin vom Jurapark Aargau und Landfrau aus Küttigen Regula Bühler meint: «Mir geht jedes Mal das Herz auf, wenn ich sehe, dass Kinder, welche anfangs kaum einen Regenwurm auf der Hand halten konnten, im Herbst ein Chüttiger Rüebli direkt vom Feld essen!»