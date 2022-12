HSC Suhr Aarau verlängert mit Rückraumspieler João Ferraz | Der Landanzeiger

Am 30. Oktober 2019 hat der HSC Suhr Aarau die Verpflichtung von João Ferraz bekannt gegeben. Damals hat unser Verein den portugiesischen Rückraumspieler von der HSG Wetzlar ausgeliehen. Dank starken Leistungen im HSC-Dress machte Ferraz sofort Eindruck bei den Mitspielern und auch bei den treuen Fans. Und so folgte bald die definitive Übernahme und ein Vertrag bis im Juni 2023.

Und jetzt, im November 2022, freut sich der HSC Suhr Aarau enorm, die nochmalige Verlängerung mit seiner Nummer 9 öffentlich zu machen. João Ferraz wird damit mindestens bis zum Ende der Saison 2025/2026 das HSC-Dress tragen. Sportchef Mike Conde bezeichnete die Verpflichtung des Linkshänders vor drei Jahren als Traum, der in Erfüllung gegangen sei. Heute sagt Conde: «João ist ein Vollprofi, ein absoluter Leistungsträger und ein Vorbild für unsere jungen Spieler. Wir sind überglücklich, dass er sich entschieden hat, bei uns zu bleiben. Wir freuen uns auf die Zukunft mit ihm.» Mittlerweile hat Ferraz in der Quickline Handball League und dem Cup über 70 Partien bestritten und dabei mehr als 350 Tore für den HSC erzielt. Aktuell ist er in der Mannschaft von Trainer Aleksandar Stevic auch der unangefochtene Topscorer.

Auch der Portugiese selbst äussert sich freudig darüber, dass die Zusammenarbeit zwischen ihm und dem Verein weitergeführt wird. Der 32-Jährige sagt: «Ich bin sehr glücklich, dass ich meinen Vertrag beim HSC Suhr Aarau verlängern konnte. Auch in der Zukunft werde ich mein Bestes geben, um dem Team zu helfen, die Ziele zu erreichen.» Sein Traum? «Einen weiteren Titel zu gewinnen», sagt Ferraz. Er blickt auch zurück auf seine Anfänge hier und gibt einen weiteren Grund für die Vertragsverlängerung an: «Als ich mit meiner Familie hierher in die Schweiz gekommen bin, hat es uns sofort gefallen.» Die Meinung seiner Familie war ihm ebenfalls wichtig und ein Faktor, dass er hier bleibt, sagt Ferraz. Und: «Der Verein ist sehr familiär, und das gefällt mir ebenfalls.»