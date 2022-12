Münzen Huber: Das Traditionsgeschäft feiert sein 30-jähriges Bestehen | Der Landanzeiger

Auf den Tag genau am 12. Dezember eröffnete Patrick Huber 1992 seine Münzenhandlung an der Rathausgasse 9 und machte damit im Alter von 21 Jahren sein Hobby zu seinem Beruf. «Der Start war aber keinesfalls leicht», erinnert sich Patrick Huber an die ersten Jahre zurück. «Mir fehlte zu Beginn noch das Beziehungsnetz und der Kundenstamm», erzählt er. Zudem war die Zeit des grossen Sammler-Booms, der bis in die 80er-Jahre herrschte, vorbei. Sein Umfeld hatte Patrick Huber damals von seinem Vorhaben abgeraten, doch er wollte sich dennoch auf das Experiment einlassen. «Die Brötchen waren zwar klein, aber es waren meine Brötchen», sagt Patrick Huber lächelnd. Sein Wille und seine Geduld haben sich schliesslich ausgezahlt und der Münzen Huber hat sich etabliert. Heute kommen Kundinnen und Kunden aus der ganzen Schweiz nach Aarau, um sich von Patrick Huber beraten zu lassen.

Gestartet hat Patrick Huber mit seinem Geschäft an der Rathausgasse, heute ist der Münzen Huber an der Vorderen Vorstadt 9.

Von 17 auf 120 Quadratmeter

Gestartet in der Rathausgasse erwies sich der Umzug 2002 an die Vordere Vorstadt 9 als vorteilhaft, nicht nur aufgrund des grösseren Platzangebots. Die Renovation und Erweiterung des Ladenlokals 2014 ermöglichte eine zeitgemässere und professionellere Einrichtung und Warenpräsentation. Gleichzeitig konnte das Angebot durch einen Laborbereich für (Edel-) Metallanalysen erweitert werden. Durch den Einsatz des Röntgenspektrometers können Legierungsbestandteile bis in den Promillebereich nachgewiesen werden. Mit 17 Quadratmeter Ladenfläche gestartet, stehen Patrick Huber heute 120 Quadratmeter zur Verfügung. Mittlerweile hat sich Münzen Huber nebst dem Handel von antiken und modernen Münzen auch als Edelmetallhandlung etabliert. So werden Anlagemünzen wie Vreneli und Goldmünzen sowie Goldbarren gehandelt. Zudem hat sich das Geschäft auf den Ankauf von Altgold und -silber wie Schmuck und Bestecke spezialisiert.

Viel zum Erfolg beigetragen hat auch die mediale Berichterstattung. 2008 wurde Münzen Huber von der Sendung «Kassensturz» zum Thema Goldvreneli getestet – ohne dass Patrick Huber über den Test bescheid wusste – und erhielt sehr gute Noten. Auch 2009 nach einem Bericht über Altgold bei Tele M1 erlebte Münzen Huber einen richtigen Boom. 2018 wie auch 2019 wirkte Münzen Huber dann bei einer Kassensturz-Berichterstattung als Experte mit. Nach den Berichterstattungen strömten die Menschen jeweils regelrecht nach Aarau zu Münzen Huber. «Das Telefon klingelte pausenlos und um den Andrang zu regeln, hab ich sogar einen Security-Mann aufbieten müssen», erzählt Patrick Huber. Für Patrick Huber wurde dann auch klar, dass er das Geschäft nicht mehr alleine stämmen kann. Er stellte einen Mitarbeiter ein, heute ist es seine Frau Sandra, die ihn im Laden unterstützt. Demütig und stolz blickt Patrick Huber auf die vergangenen 30 Jahre zurück. Er sagt: «Wenn wir nun auf diesem Level so weiter machen können, sind wir glücklich und zufrieden.»

Münzen Huber

Vordere Vorstadt 9, 5000 Aarau

Telefon 062 823 10 23

www.muenzen-huber.ch