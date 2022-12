Prüfungserfolg in der Suhre Garage AG | Der Landanzeiger

Mit der Schnupperlehre im Jahr 2007 startete der heute 29-jährige Automobil-Diagnostiker und Werkstatt-Chef seine berufliche Laufbahn.

Nach vier Jahren Lehrzeit konnte er als Automechaniker zwei Jahre Erfahrung sammeln, bevor er die Ausbildung zum Automobil-Diagnostiker startete. Mit viel Engagement und diversen Stunden über den Fachbüchern schaffte er auch diesen Abschluss mit Bestnoten. Die markenspezifischen Kurse von Volkswagen besuchte er regelmässig berufsbegleitend und bildete sich fortan weiter. Mit Einzug der Elektromobilität schloss er zusätzlich den Hochvolt-Techniker ab.

Anfang dieses Jahres übergab ihm Hannes Roth jun. die Verantwortung der Werkstattleitung. Das Werkstatt-Team wird nun von ihm koordiniert, er plant die Ausführung der Werkstattarbeiten und löst selber die aufwendigen und komplizierten Elektronikfehler der Kundenfahrzeuge.

Durch seine Tätigkeit als Prüfungs-Experte an den Lehrabschlussprüfungen weiss er genau, wie er die Lehrlingsausbildung gestalten muss. Die Lernenden werden so auf die Lehrabschlussprüfung wie auch auf das weitere Berufsleben bestens vorbereitet.

David Fankhauser, Diagnose-Spezialist

Weiterbildung in der Suhre Garage

David Fankhauser ist nicht der einzige Mitarbeiter, der sich berufsbegleitend weitergebildet hat.

Kundendienstleiter Patrik Siegrist hat als Mechaniker in der Suhre Garage angefangen und hat nach dem Abschluss zum Technischen Kaufmann die Prüfung zum Serviceberater von VW abgeschlossen und schliesst nächstes Jahr die Ausbildung zum Kundendienstleiter ab. Den gleichen Werdegang hat Jan Hirt gemacht, ebenfalls als Mechaniker angefangen, trifft man ihn jetzt in der Kundenannahme als Serviceberater an.

Der Fachkräftemangel macht auch im Autogewerbe nicht halt. Das Team der Suhre Garage ist darum noch mehr motiviert junge Leute weiterzubilden. Es werden aktuell drei Lehrlinge im Beruf Automobilfachmann und Automobilmechatroniker ausgebildet und ein weiterer Lehrvertrag für das nächste Jahr ist bereits unterzeichnet.

Zukunftsplanung

Anfang dieses Jahres ist Patrik Siegrist mit dem Kauf von Aktien in das Geschäft eingestiegen. Ebenfalls steigt David Fankhauser Anfang 2023 ins Geschäft ein. Dies ist bereits der Start für die Nachfolgeregelung in der Suhre Garage AG. Die Verantwortung der aktuell 20 Mitarbeiter kann so aufgeteilt werden und ist eine grosse Entlastung für Hannes Roth jun.

Mit Ilena Roth, Tochter von Geschäftsführer Hannes Roth jun., ist bereits die dritte Generation im Geschäft tätig. Sie ist im vierten Lehrjahr zur Automobilmechatronikerin und hat das «Benzin im Blut» wohl vom Grossvater und auch vom Vater geerbt. Die stetig wachsende Kundschaft und die neuen Technologien motivierten uns, den Betrieb nochmals zu erweitern.

Ilena Roth, Mechatronikerin mit Herzblut

Zurzeit ist man in der Endphase eines Neubaus, welcher die Elektro-Werkstatt, die Fahrzeugvermessung, die Fahrzeugaufbereitung, eine Büroetage, ein Räderhotel und einen grossen Lagerraum beinhaltet. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schöftland wird eine 80-kW-PV-Anlage auf dem Dach installiert und eine öffentliche Ladestation für E-Fahrzeuge auf dem Gelände realisiert. Mit diesem Meilenstein geht die Erfolgsgeschichte der Suhre Garage AG weiter, die Zukunft kann kommen.

Der Suhre-Garage-Neubau im Rohbau



Suhre Garage AG

Holzikerstrasse 14

5040 Schöftland

Telefon 062 721 15 60