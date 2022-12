Der neue Honda Civic Type R präsentiert seine Stärken | Der Landanzeiger

Die Eckdaten mit 5,4 s von 0 auf 100 km/h und 275 km/h Höchstgeschwindigkeit zeigen, was der stärkste VTEC Turbo in der Geschichte des Type R leistet. Hinter der puren Leistung steckt aber weit mehr. Die Qualitäten des neusten Civic Type R liegen in der Balance von Komfort und Fahrdynamik, die das Fahren auf der Strasse ebenso zum Erlebnis machen wie das Herantasten an das Limit auf der Rennstrecke.

Mit der Bekanntgabe des Preises, ab 57’990 Franken, veröffentlicht Honda auch die Leistungsdaten des überarbeiteten 2,0-Liter-VTEC-Vierzylinder-Turbomotors. 329 PS bei 6500/min sind eine Ansage. Damit verspricht er maximale Elastizität und ebenso grossen Fahrspass. Das überarbeitete Sechsgang-Schaltgetriebe mit neu ausgelegter Rev Match-Funktion und das leichtere Schwungrad optimieren die präzise Umsetzung der Leistung auf die Strasse und sorgen für ein unmittelbares Ansprechverhalten.

Zudem bietet Honda für den neuen Civic Type R eine Reihe von Zubehörteilen und -paketen an, mit denen Kundinnen und Kunden ihr Fahrzeug weiter aufwerten und personalisieren können. Diese reichen von rein ästhetischen Erweiterungen, die den flachen, breiten und sportlichen Charakter des Civic Type R betonen, bis hin zu praktischen Details, die zur Alltagstauglichkeit beitragen.

Das HAC-E Originalzubehör reicht vom Carbon-Paket über das Beleuchtungspaket Rot bis zu individuellem Zubehör wie der Vollabdeckung, rot beleuchteten Einstiegsleisten, Elegance-Fussmatten, einer Mittelkonsolenverkleidung und Türschwellenverkleidungen aus Carbon bis zur Fussraumbeleuchtung, Konsolenbeleuchtung und Getränkehaltern in Rot.

Die ersten Fahrzeuge treffen bereits anfangs 2023 bei den Schweizer Honda-Händlern ein. Weitere Information zum Fahrzeug, mit Preis und Ausstattung, sind auf www.honda.ch verfügbar.