Alte Kanti gewinnt Schulpreis | Der Landanzeiger

Im Schuljahr 21/22 haben 170 Schulen mit ihren neugierigen Schülerinnen und Schülern an den Wissenschafts-Olympiaden teilgenommen. Die Alte Kanti Aarau hat am meisten und sehr erfolgreiche Schülerinnen und Schüler geschickt: 339 Schüler nahmen bei zehn verschiedenen Olympiaden teil, 14 Schüler gelang dabei der Sprung an ein Schweizer Final. Fünf Jugendliche gewannen am Final und vertraten die Schweiz an den internationalen Wissenschafts-Olympiaden in den Fächern Geographie, Robotik, Informatik und Physik. Dort gewannen zwei Kantischüler Bronze (Luis Hartmann, Priska Steinebrunner) sowie eine Ehrenmeldung (Luis Jost). Die Erfolge zeigen, dass die Schule viel tut, um auf die Talente ihrer Schülerinnen und Schüler einzugehen und sie zu fördern. So gibt es in verschiedenen Bereichen Förderangebote oder Spezialveranstaltungen, die Einblicke geben in Gebiete und Themen, die über die schulischen Inhalte hinausgehen.

Diverse Fachschaften sind sehr aktiv in der Begabtenförderung und tragen damit zum Erfolg der Alten Kanti bei den Wissenschafts-Olympiaden bei. Andreas Hunziker, Rektor der Alten Kanti, ist überzeugt, dass «die Schülerinnen und Schüler so nach ihrem Maturaabschluss eine sehr gute Ausgangslage für ihre weitere Laufbahn und auch für die gewählten Studiengänge haben.»

Der Schulpreis ist mit 1000 Franken dotiert und wird von der Stiftung Metrohm gesponsert. Das Geld soll in Schüler-Projekte in den Olympiaden-Fächern fliessen. 2020 und 2021 ging der Schulpreis ebenfalls an die Alte Kanti Aarau. 2019 gewann ihn die Kantonsschule Wettingen.