Ein Abend zum Vergessen

Die Herren 1 des Team Aarau erleben gegen Konolfingen erneut einen Abend zum Vergessen. Der Aufsteiger aus dem Aargau geriet in der 8. Minute in Rückstand und musste in der Folge nach guten Phasen oft gleich 2–3 Tore innert kurzer Zeit hinnehmen, sodass die Berner in regelmässigen Abständen das Skore erhöhen konnten. Schlussendlich setzte sich Konolfingen überdeutlich mit 14:1 durch. Nach dem 1:13 Ende September vor heimischem Publikum war dies bereits die zweite Kanterniederlage gegen Konolfingen in dieser Saison. Die Aarauer liegen nach der Niederlage auf dem letzten Platz weit hinter der Konkurrenz. Der Rückstand auf die Zuger Highlands auf Rang 11 beträgt 9 Punkte.

Auf dem dritten Platz liegen die Damen 1 in der dritthöchsten Liga. Die Adlerinnen bezwangen in der Schachenhalle Unihockey Gurmels mit 3:1. Die Damen revanchierten sich damit für die knappe Auswärtsniederlage gegen die Freiburgerinnen zum Saisonstart, nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Die Juniorinnen U21 blieben derweil vor eigenem Publikum erfolglos. Die Aarauerinnen hielten gegen das Liga-Topteam Zurich Lioness zwar gut mit, unterlagen am Schluss aber dennoch mit 2:4. Gegen Floorball Obwalden zog man mit 0:5 den Kürzeren.

Erfolgsmeldungen gab es dafür vom Nachwuchs des Team Aarau zu verzeichnen: Nachdem sich die Junioren C am Samstag beim 7:6 gegen die Yetis Hildisrieden und beim 13:0 gegen Eintracht Beromünster warm geschossen hatten, ging es für das gleiche Team am Sonntag in der Meisterschaft U14/U17 gegen Black Creek Schwarzenbach (5:1) und gegen den TV Oberwil (5:4) erfolgreich weiter.

Die anderen im Einsatz gestandenen Junioren, die Junioren D2, holten ebenfalls 4 weitere Punkte und sind damit in der Pole-Position im Kampf um einen Platz in der oberen Tabellenhälfte.