McDonald’s Kölliken: seit 13 Jahren für die Gäste da – jetzt noch einladender | Der Landanzeiger

«Wir wollen unseren Gästen den Besuch bei uns so gemütlich und genussvoll wie möglich machen», erzählt Fredy Bruder, der als selbstständiger Unternehmer insgesamt vier McDonald’s in Kölliken, Aarau, Schafisheim und Suhr betreibt. «Nach 13 Jahren fanden wir es deshalb an der Zeit, unserem Restaurant an der Autobahnraststätte Kölliken Süd einen neuen Glanz zu verleihen», fährt Bruder fort. Das Restaurant und McCafé empfangen die Gäste seit dem 3. Dezember in einem komplett neuen Design, das zum Verweilen einlädt. Auf die Frage, was ihn motiviert, schwärmt Bruder: «Ich liebe es, Gastgeber zu sein, und gemeinsam mit meinen Teams den Gästen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.» Fredy Bruder ist seit 2009 als selbständiger Unternehmer bei McDonald’s tätig und beschäftigt in Kölliken 41 Mitarbeitende.

McCafé: Kaffee und Co. vom Tisch aus via Order&Pay bestellen und geniessen

Für jeden Geschmack etwas dabei

McDonald’s bietet den Gästen ein vielfältiges Angebot an Burgern: von den Klassikern Hamburger und Cheeseburger über den Kultburger Big Mac bis hin zu saisonalen Promotionen. Die Gäste können zudem alle Poulet-Burger als vegetarische Variante bestellen. Bei jeder Bestellung werden Burger und Co. frisch zubereitet. «Einheimische Qualität ist uns wichtig: Über 85 Prozent unserer Zutaten stammen von Schweizer Partnern», betont Bruder. Um sich von der Herkunft der verwendeten Zutaten zu überzeugen, besuchen Bruder und sein Management-Team alle zwei Jahre einen Schweizer Lieferanten vor Ort. Dieses Jahr war das Team bei Ospelt zu Gast.

Mobiles Bestellen und Bezahlen macht das Erlebnis so einfach wie noch nie

Im McDonald’s können die Gäste ihren Lieblingsburger am Bestellautomaten, an der Theke oder auch ganz einfach direkt in der McDonald’s-App bestellen und bezahlen. «Order&Pay auf dem Handy macht es so einfach wie noch nie, bei McDonald’s zu bestellen», sagt Bruder. Mit nur wenigen Klicks kann man die Lieblingsprodukte auswählen und direkt via Handy bezahlen. Noch ein Vorteil: Der Kaffee und das Dessert können nach dem Essen einfach vom Platz aus in der App bestellt werden. Das Team serviert die Bestellung im Anschluss gerne an den Tisch.

Immer für die Gäste da: Lizenznehmer Fredy Bruder

Sichere Arbeitsplätze und gute Teamarbeit

«Gastfreundschaft steht bei uns ebenso im Zentrum wie Teamwork», erklärt Bruder. Ihm ist es wichtig, seinen Mitarbeitenden ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen, das Talent und Leistung in den Vordergrund rückt. «Wir bilden unsere Mitarbeitenden direkt bei uns zu Systemgastronomen aus, damit sie unseren Gästen einen hervorragenden Service und ein besonderes Erlebnis bieten können.» Besonders stolz ist Bruder darauf, dass sein Management-Team im Restaurant Kölliken intern selbst ausund weitergebildet wurde.

Seit 13 Jahren im Einsatz für die Gäste und die Region

Sich für die Region einzusetzen, liegt Fredy Bruder besonders am Herzen. Deshalb unterstützt das Restaurant die Schule Kölliken im Rahmen des sogenannten LIFT-Programms, das jungen Menschen mit einer erschwerten Ausgangslage ermöglicht, aktiv in die Arbeitswelt reinzuschnuppern. Zudem fördert das Restaurant regionale Vereine und Sportaktivitäten wie beispielweise den FC Kölliken, den BTV Aarau Volleyball sowie den Aargauer Orientierungslauf oder den neu entstehenden Pump Track in Schöftland. Daneben engagieren sich Bruder und sein Team im Rahmen von «Together for Gold» seit 8 Jahren gemeinsam mit der Stiftung Schweizer Sporthilfe für junge Athletinnen und Athleten sowie ihre Familien. Aus diesem Unterstützungsprogramm entstand auch das Sponsoring für die Schweizer Triathletin Nora Gmür, die das Ziel verfolgt, bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris zu starten.