Sicher unterwegs im Winter

Sobald der erste Schnee fällt, beginnt der Ansturm auf die Autowerkstätten und Reifenhändler. Dabei hätten die Winterreifen schon lange vor den ersten Schneeflocken montiert werden müssen. Die Grundregel gilt immer noch: von Oktober bis Ostern. Doch mit dem Reifenwechsel alleine ist es noch nicht getan, denn niedrige Temperaturen und schlechte Strassenverhältnisse stellen sowohl für Fahrzeuge als auch für Fahrer eine Herausforderung dar. Hier sind ein paar Tipps des TCS, um sich gut auf den Winter vorzubereiten: Winterreifen aufziehen, Batterie, Betriebsflüssigkeit und Scheibenwischer überprüfen.

Zudem sollten die Beleuchtungselemente regelmässig auf ihre Funktion überprüft werden. Ein kurzer Rundgang um den Wagen bei eingeschaltetem Stand- und Abblendlicht macht den kleinsten Defekt schnell sichtbar. Bei winterlichen Verhältnissen ist es wegen der Dunkelheit und den anspruchsvolleren Strassenverhältnissen umso wichtiger gut zu sehen und gut gesehen zu werden. Bei Autos, die im Freien geparkt sind, frieren im Winter häufig die Schlösser und Türen ein. Handelsübliche Produkte sollten im Wagen mitgeführt werden.

Neben dem obligatorischen Pannendreieck empfiehlt es sich, einen Eiskratzer, Schneebesen, Enteisungsspray, Handschuhe, Schneeketten und ein Überbrückungskabel mitzuführen. Gummibodenmatten fangen das Schmelzwasser von den Schuhen auf und lassen sich besser reinigen. Wenn das Fahrzeug im Freien geparkt ist, erspart das Anbringen einer Plastikfolie auf der Windschutzscheibe das morgendliche Eiskratzen.

Eine gute Sicht ist gerade bei kürzeren und nebligen Tagen wichtig: alle Scheiben, Scheinwerfer und Rückspiegel müssen von Schnee und Eis befreit sein. Gleiches gilt für die Sensoren der Fahrassistenzsysteme, damit sie ihrer Aufgabe nachkommen können.

Bevor man mitten in den Bergen und im Schnee in Not gerät, sollte man eine «Trockenmontage» der Schneeketten einplanen, z. B. in der eigenen Garage, mit dem Ziel das Montageverfahren genau zu erlernen. Sinnvoll ist es, Handschuhe für die Montage im Auto bereitzuhalten.