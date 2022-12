Toller Abschluss der Saison | Der Landanzeiger

In den frühen Morgenstunden um halb fünf Uhr morgens machte sich die Jugend des Geräteturnen Hirschthal auf den Weg an die diesjährigen Schweizermeisterschaften des Vereinsgeräteturnen in Lausanne. Nach einer langen Autofahrt und mit viel Nervosität starteten die 11 Turnerinnen des Getu gross in den Wettkampf. Sie zeigten eine sehr gute Vorführung und wurden mit der Note 9.14 belohnt. Knapp zwei Stunden später ging es weiter mit den 15 Turnerinnen des Getu klein. Auch sie zeigten eine starke Leistung und er- hielten die Note 9.05. Nun hiess es warten. Erst am späteren Nachmittag fand die lang ersehnte Rangverkündigung statt. Die Turnerinnen des Getu gross wurden mit einem sehr guten 5. Platz belohnt und das Getu klein erturnte sich den fantastischen Titel als Vizeschweizermeister. Das Getu-Leiterteam ist unfassbar stolz auf die Leistung der jungen Turnerinnen.

Mit einem hervorragenden Abschluss der diesjährigen Wettkampfsaison, freut sich das ganze Leiterteam auf die nächste Saison.