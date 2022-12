140 Seiten: Erstes Küttiger Jahrbuch erschienen | Der Landanzeiger

Im Rahmen einer stimmungsvollen Vernissage in der Aula auf Stock präsentierte die Kommission «Küttigen im Wandel der Zeit» die Erstausgabe des Jahrbuchs «Küttigen erzählt». Der Ort der Vernissage war sorgfältig gewählt, findet sich doch in der Aula ein grosses Wandgemälde des Aarauer Künstlers Felix Hoffmann, dessen Leben und Wirken insbesondere mit Fokus auf sein Schaffen in Küttigen im Jahrbuch ein längerer Text gewidmet ist.

Die Kommission «Küttigen im Wandel der Zeit» hat in den vergangenen zwei Jahren im Auftrag des Gemeinderates die Erstausgabe des Jahrbuchs entwickelt. Sie umfasst rund 140 Seiten und erzählt eine Vielfalt von Küttiger Geschichten sowie von Personen und Objekten im Dorf. Umfangreiche Texte beschreiben dabei die Geschichte und den Wandel des Restaurant Juras, den Aufbau der Jugendarbeit und ihre Bedeutung für Küttigen, oder die Arbeit des Juraparks im Allgemeinen und speziell in und für Küttigen. Ein längerer Text ist im Rahmen eines Gesprächs mit den ehemaligen Gemeindeammännern Hans Peter Frey und Franz Hunziker entstanden, welche dabei den Wandel von Küttigen von einem ländlichen Dorf hin zur Agglomerationsgemeinde reflektieren.

Die vielfältigen Texte sind in einem attraktiven Layout gestaltet und reich bebildert. Ein längerer Fotoessay des Fotografen Markus Zuber, wunderbare Porträts der Fotografin Alyona Dubovik sowie weiteres Fotomaterial, Illustrationen und comicähnliche Gestaltungsmittel belegen den Anspruch der Kommission, nicht nur auf der Textebene, sondern auch im gestalterischen Bereich ein attraktives Werk zu schaffen. Das Jahrbuch soll inskünftig alle zwei bis drei Jahre erscheinen. Die gemeinderätliche Kommission «Küttigen im Wandel der Zeit» soll dabei mit ihrer Arbeit dazu beitragen, dass sich die Bevölkerung vermehrt für ihr Dorf, seine Menschen, seine Geschichte und seine Umwelt interessiert. Die Zwischenjahre ohne Jahrbuch sollen Zeit und Raum bieten für andere Formen und Aktivitäten mit Begegnungscharakter, wie beispielsweise ein Erzählcafé, eine Ausstellung, oder auch ein Quartieranlass. Zudem sollen Aktivitäten und Geschichten auch in den digitalen Medien abgebildet werden.

Das Jahrbuch kostet 20 Franken und kann bei der Gemeinde direkt bezogen werden. Zudem ist es auch im Buchhandel erhältlich: in der Buchhandlung Orell Füssli Wirz oder der Kronenbuchhandlung in Aarau.