Aarauer Jubel zum Jahresende | Der Landanzeiger

Die Herren 1 des Team Aarau überzeugten zum Jahresende in Huttwil gegen Mitaufsteiger Schwarzenbach als Mannschaft und holten die ersten Auswärtspunkte der laufenden Saison. Peter Byland und Marco Stoltenberg trafen doppelt beim 7:2 gegen Schwarzenbach, das eine überragende Saison in der 1. Liga spielt und in der erweiterten Spitzengruppe mitmischt. Captain Dominic Studer verwertete den wegweisenden Penalty zum zwischenzeitlichen 4:2. Vor Wochenfrist war man gegen Spitzenreiter Unihockey Limmattal aufgrund eines Blackouts von Minute sechs bis zwölf mit 3:7 unterlegen.

Apropos Spitzenreiter: Die Damen 1 gewannen im letzten Heimspiel des Jahres gegen die UH Zulgtal Eagles, den Tabellenführer der 1. Liga Gruppe 1, mit 4:1 und sicherten sich damit den dritten Sieg in Folge. Damit haben sich die Aarauerinnen auf dem dritten Platz etabliert und liegen noch fünf Punkte hinter dem Spitzenduo.

Eng ging es im Spiel der Junioren U21 gegen Schüpbach zu und her. Die jungen Adler gingen beim 8:7-Sieg mit 6:2 in Führung und gewannen das intensive Spiel dank einem Treffer drei Minuten vor Schluss in Extremis. Aarau liegt in der Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung auf dem 1. Platz.

Leider keine weiteren Punkte einfahren konnten die Junioren U18 beim 3:4 im Derby gegen Baden-Birmenstorf.

Die Herren 2 holten derweil beim 1:1 gegen Muttenz-Pratteln und beim 2:2 gegen Adliswil das vierte und fünfte Unentschieden in Folge. Die Adler überholen damit Frenkendorf-Füllinsdorf in der Tabelle und liegen nun wieder auf dem 1. Platz.