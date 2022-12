Der Name «JOWA AG» verschwindet | Der Landanzeiger

Ab dem Jahr 2023 setzen die JOWA AG und die Bischofszell Nahrungsmittel AG (BINA) den eingeschlagenen Weg der Annäherung fort und schliessen sich innerhalb der neuen rechtlichen Einheit Fresh Food & Beverage Group AG zusammen. Ab Januar 2023 entsteht damit die neue Gruppe unter dem Dach der Migros: Die Fresh Food & Beverage Group (FFB-Group). Das Unternehmen tritt künftig als Schweizer Firma im Bereich Brot und Backwaren, Convenience, Ultrafrische und Getränke auf. Hauptsitz wird der Standort Volketswil, welcher bisher der Hauptsitz der JOWA AG war. Die FFB-Group bietet eine breite Palette von genussvollen Produkten an.

JOWA und Hausbäckereien fusionieren zuerst

Zuerst wird die JOWA AG mit grossen Produktionsstandorten in Buchs AG, Gränichen AG, Carouge GE, Ecublens VD, Gossau SG, Huttwil BE, Marin NE, Martigny VS, Münchenstein BL, San Antonino TI, Volketswil ZH sowie rund 100 Hausbäckereien in der ganzen Schweiz per 1. Januar 2023 zur Fresh Food & Beverage Group umfirmiert. Per 1. Juni 2023 fusioniert die BINA in die Fresh Food & Beverage Group.

Sinn und Zweck der rechtlichen Zusammenlegung ist die Vereinfachung der Unternehmensstrukturen. Zudem kann die Gruppe durch näheres Zusammenrücken Synergiepotenzial nutzen, und noch effizienter werden. Das Unternehmen wird sich als agile und lernende Organisation über die nächsten Jahre weiterentwickeln. Die Aproz Sources Minérales SA (Aproz), die organisatorisch ebenfalls zur Fresh Food & Beverage Group gehört, bleibt rechtlich als eigenständiges Unternehmen erhalten. Das Unternehmen im Getränkebereich wird jedoch ebenfalls in Zukunft mit dem Corporate Design der FFB-Group auftreten. Aproz bleibt weiterhin als Produktemarkte erhalten. Des Weiteren zur Gruppe gehören die Bäckerei Hug und die Sushi Mania SA, die ebenfalls als rechtlich eigenständige Unternehmen bleiben und im Markt mit eigenem Corporate Design auftreten.

4600 Mitarbeitende in der neuen Firma

Die FFB-Group umfasst die Unternehmungen der Migros Industrie, welche Nahrungsmittel für den täglichen Genuss «vom Zmorge bis zum Znacht» anbieten. Rund 4600 Mitarbeitende sind bei der Fresh Food & Beverage Group beschäftigt. Die JOWA AG und die Hug Bäckerei AG produzieren Brot, Back- und Teigwaren sowie Konditoreiprodukte. Die Bischofszell Nahrungsmittel AG ist die Spezialistin für Getränke ohne Kohlensäure, Kartoffelprodukte, Fertiggerichte und Fruchtprodukte.





Die Geschichte der JOWA

Die Erfolgsgeschichte der JOWA beginnt 1931 und trägt die Handschrift des Visionärs Gottlieb Duttweiler. Als sich in den 1930er Jahren der Widerstand gegen die erfolgreiche Migros regte und es sogar zu einem Verkaufsverbot der Markenartikelindustrie kam, gründete «Dutti» kurzerhand selbst erste Industriebetriebe, die direkt für die Migros produzierten. Einer davon ist die JOWA.

1931: Die JOWA-Ära beginnt mit der Gründung der Jonatal in Wald. Der Name ist eine Kombination aus «Jonatal» und «Wald».

1948: Eröffnung der ersten Bäckereien in Bern, Basel und Zürich.

1963: Die Teigwarenfabrik in Buchs wird in Betrieb genommen.

1970: Das Weggli wird zum meistverkauften Produkt der JOWA und ist es auch heute noch.

1971: Standort Gränichen wird eröffnet, zurzeit arbeiten dort über 700 Personen.

1972: Das flächendeckende Netz von regionalen Bäckereien und Hausbäckereien entsteht.

1980: Die JOWA lanciert den Krustenkranz. Er wird zum Verkaufsschlager.

1985: Der Hartweizengriess für die Teigwaren wird neu in der firmeneigenen Mühle in Wildegg AG vermahlen.

2000: Übernahme der Teigwaren- und Senffabrik W. Leuenberger AG in Huttwil.

2011: Umbau der Fabrik in Huttwil für die Produktion glutenfreier Back- und Teigwaren. Eintritt in einen neuen, wachsenden Markt.

2017: Eröffnung des Neubaus Gränichen mit einem Investitionsvolumen von 57 Mio. Franken und die JOWA AG übernimmt die Hug Bäckerei AG.

2023: Aus der JOWA AG und der Bi- schofszell Nahrungsmittel AG wird die Fresh Food & Beverage Group.