Dialysestation in Muhen | Der Landanzeiger

Herr Fahe arbeitet seit 2011 als Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und verfügt seit 2015 über eine Weiterbildung zum Nephrologen, er ist also Nierenspezialist. Seit 2017 führt Herr Fahe eine Praxis in Muhen.

Am 15. Mai 2020 begrüsste Herr Fahe den ersten Dialysepatienten, der seither drei Mal die Woche seine Behandlungen auf der Dialysestation bekommt. Es ist diese Dialysestation, die für den 44-Jährigen eine Herzensangelegenheit ist. «Es gibt in der Schweiz nicht viele Ärzte, die über eine Weiterbildung zum Nierenspezialisten verfügen, es lag also auf der Hand, dieses Wissen der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen», erinnert sich Christian Fahe.

Leistungsumfang Dialysebehandlungen:

Mit dieser Dienstleistung kommt die Arztpraxis dem Bedürfnis jener Patienten entgegen, welche die Dialyse nicht zuhause durchführen können oder wollen und sich möglichst kurze Reisewege wünschen. Auch wer nur gelegentlich in der Region weilt, kann die Dienstleistung in Anspruch nehmen. Es ist auch eine gute Alternative für Patienten, die eine familiäre und persönliche Betreuung wünschen.

Die Dialysezeiten sind am:

Montag, Mittwoch und Freitag von 7.00 bis 18.00 Uhr und ab Januar 2023 auch Dienstag, Donnerstag und Samstag von 7.00 bis 13.00 Uhr möglich.

– Persönliche Betreuung durch das qualifizierte Ärzte- und Pflegeteam

– Ruhige und familiäre Atmosphäre in modern eingerichteten Räumlichkeiten

– Kostenloses WLAN

– an jedem Platz kann ein eigenes Tablet mit TV, Netflix, Radio und Kopfhörer genutzt werden

– Den Patienten stehen in unmittelbarer Nähe kostenlose Parkplätze zur Verfügung und auf Wunsch ist auch ein kleiner Imbiss verfügbar

Dialyse ohne Stau erreichbar

Muhen ist mitten im Suhrental gelegen und deshalb auch aus dem Wynental sehr gut erreichbar. Man verbringt auf dem Weg zum Termin keine Zeit im Stau und trifft eine gemütliche Atmosphäre an. Wer sich für diese Dienstleistungen interessiert, sich zur Dialyse oder für eine Besichtigung dieser Einrichtung anmelden möchte, kann sich telefonisch oder via Kontaktformular auf der Website anmelden.