Die grösste Turnshow der Schweiz | Der Landanzeiger

Rund 600 Turnerinnen und Turner aus der ganzen Schweiz präsentieren turnerische Darbietungen auf höchstem Niveau. Die teilnehmenden Vereine haben an den vergangenen Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen einmal mehr bewiesen, dass sie zu den besten der Schweiz gehören. So konnten sich nicht weniger als neun Vereine, die auch an der Gymotion zu bestaunen sind, für den Finalsonntag qualifizieren. Umso mehr freuen wir uns, mit dem TV Wettingen den zweifachen Schweizer Meister am 7. Januar 2023 im Hallenstadion begrüssen zu dürfen. Für eine einzigartige Atmosphäre sorgen aber nicht nur die Turnenden. Die Showeinlagen werden von der Gymotion-Band zusammen mit den wunderbaren Stimmen von Jesse, Michael Lukas, «eifachBEN» und weiteren Überraschungsgästen begleitet. Mit dem Motto «Feel the Rhythm» tauchen wir in eine Welt voller visueller und akustischer Höhepunkte ein.

Weltrekordversuch mit Doppelsalti

Im Finale zeigen über 200 Athletinnen und Athleten eine einzigartige Sprungshow und versuchen einen neuen Weltrekord auf die Beine zu stellen. Wie viele Doppelsalti werden die Turnenden schaffen? Nervenkitzel und Spannung sind garantiert! Das Sprungspezial wird von einem einzigartigen Top-Act der Weltklasse musikalisch begleitet: die Flying Drummer. Mit hoher Geschwindigkeit werden die fliegenden Trommler in die Luft katapultiert. Sie begeistern mit einer rasanten Perfomance aus kraftvollen Trommelklängen in Verbindung mit innovativen Leuchteffekten.

Nach zweimal Letzigrund folgt zweimal Hallenstadion

Doch nicht nur die Vereine sind hochkarätig aufgestellt, auch der musikalische und choreographische Teil lässt sich sehen. So waren der Sänger Jesse und die Showgruppe Uni-2-tre bei den ausverkauften Konzerten der «Büetzer Buebe» im Letzigrund vor 80’000 Fans zu hören und sehen. Weiter haben bei den beiden Konzerten mit Thomas J. Gyger als musikalischer Leiter, Guy Mäder als Choreograf sowie Tamara Grob als Choreografie-Assistenz drei Personen mitgewirkt, welche auch die einzigartige Musik- und Turnshow an der Gymotion inszenieren. Ob Showauftritte in Gymnastik, Rhönrad, am Barren oder an den Schaukelringen – die Gymotion 2023 verspricht Entertainment pur und ein unvergessliches Erlebnis.

Teilnehmende Vereine 2023

BTV Bern, BTV Luzern, FSG Vevey-Ancienne, FSG Vevey Jeunes-Patriots, Gym Morges, FSG Yverdon amis-gymnastes, Nationalkader Kunstturnen, ENV Nationalturnen, SFG Chiasso, STV Möriken-Wildegg, STV Neuenhof, STV Rickenbach, the-gang.ch, TV Buchthalen, TV Hünenberg, TV Teufen (Les Papillons), TV Thun-Strättligen, TV Wettingen, TV Wetzikon, TV Ziefen, uni-2-tre, Welsch Master Team und Teensgym TSV Rohrdorf.