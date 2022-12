Feierlicher Saisonabschluss der SG Küttigen | Der Landanzeiger

Der Höhepunkt des Schützenjahres 2022, das Absenden, wurde in Anwesenheit vieler Angehörigen und Freunden im Restaurant Traube in Küttigen gefeiert. Erfreulicherweise konnten fast alle 21 Jungschützen begrüsst werden, welche den diesjährigen Kurs besucht haben.

Die Jahresmeisterschaft wird traditionsgemäss in zwei Kategorien durchgeführt, wobei total zehn Schiessen gewertet werden. Die Kategorie A (Standard- und Freigewehre) wurde wie in den letzten Jahren durch Willy Roth dominiert, der sich mit einem beachtlichen Vorsprung von 45 Punkten auf den Verfolger Ueli Wernli den Kategoriensieg sicherte.

Weniger gross waren die Abstände bei der Meisterschaft der Kat. B (Karabiner und Stgw). Mit einem minimalen Abstand von einem Punkt konnte sich «Altmeister» Aschi Dannenhauer als Sieger feiern lassen, gefolgt von Philip Hunziker und Florian Müller.

Im Unterschied zur grossen Meisterschaft zählen für die kleine Meisterschaft lediglich die Ergebnisse des OP, FS, Kirchberg- und Bezirksverbandschiessens. Da alle Sportgeräte in der gleichen Kategorie gewertet werden, werden jeweils die Ergebnisse der dadurch bevorzugten Standardgewehr-Schützen umgerechnet. Trotz diesem Nachteil konnte sich in dieser Meisterschaft ebenfalls Willy Roth durchsetzen und gewann vor Philip Hunziker und Aschi Dannenhauer. Letzterer gewann auch den Küttigerstich mit 963 Punkten.

In der Talmattmeisterschaft konnten sich ebenfalls die Favoriten durchsetzen, nämlich in der Kat. Standard Willy Roth (98), in der Kat. Stgw Philip Hunziker (91) und in der Kat. Karabiner Aschi Dannenhauer (97).

Eindeutig war auch das Ergebnis im Endstich. Mit 95 Punkten hiess hier der Gewinner ebenfalls Willy Roth. Immer wieder interessant ist der Glückstich, bei welchem nicht unbedingt der beste, sondern eher der glücklichere Schütze gewinnen kann. Bei sechs Schüssen auf die Scheibe A100, durften jeweils nur die geraden Schüsse gewertet werden. Dieses Jahr traf diese Weisheit aber nicht zu, denn mit Ueli Wernli setzte sich ein absoluter Topschütze durch und konnte sich damit das grösste Rollschinkli sichern. Bei der Jahresmeisterschaft der Jungschützen war Daniel Iberg, welcher den 5. Kurs absolvierte, der treffsicherste Schütze. Er setzte sich damit klar vor den zweitplatzierten Mick Rickli und den punktegleichen Fabian Haus und Tobias Wipf.