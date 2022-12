Oliver Dredge beendet Gesamtleitung | Der Landanzeiger

Klarer hätte das Resultat kaum ausfallen können. Mit 75,7% sagte die Aarauer Stimmbevölkerung am 27. November «Ja» zur finanziellen Unterstützung des KIFF-Neubaus und damit zur Zukunftssicherung des seit über 30 Jahren bestehenden Kulturhaus im Aarauer Telli-Quartier. Das seit 2016 verfolgte Projekt eines Neubaus mit zwei Konzertsälen für bis zu 1000 Besuchende, Ausstellungsraum, Kulturbeiz und sechs Proberäumen gleich hinter dem bisherigen Standort ist damit einen wichtigen Schritt weiter.

Oliver Dredge gibt Leitung auf Ende Januar ab

Das Erreichen dieses Etappenziels nimmt Projektleiter Oliver Dredge zum Anlass, sich zukünftig neuen Herausforderungen zu stellen und die Gesamtleitung für das Projekt KIFF 2.0 auf den 31. Januar 2023 abzugeben. Dies geschieht auf seinen eigenen Wunsch und in enger Absprache mit allen Beteiligten. «Schon länger spiele ich mit dem Gedanken, noch einmal ein neues Kapitel in meinem (beruflichen) Leben aufzuschlagen und nun ist der richtige Zeitpunkt dafür gekommen. Das Projekt KIFF 2.0 ist an einem Punkt angelangt, an dem ein personeller Wechsel möglich und durchaus sinnvoll ist. Es ist auch die Zeit gekommen, neuen Kräften Platz zu machen. Die Kulturinstitution KIFF war immer ein Projekt von Vielen für Viele und ich bin überzeugt, dass das KIFF noch lange die Kulturlandschaft und die Menschen in Aarau und dem Aargau bereichern, prägen und auch überraschen wird», sagt Oliver Dredge.

Selbstredend erfüllt Oliver Dredges Entscheid den Verein KIFF dennoch mit Bedauern, vor allem aber mit Dankbarkeit. Ohne sein immenses Engagement, sein innovatives Denken und nicht zuletzt seine zielorientierte Hartnäckigkeit wäre weder das KIFF, das Neubauprojekt KIFF 2.0 noch die Kulturstadt Aarau da, wo sie heute sind. Oliver Dredge führte das KIFF von 2007 bis April 2022 als Co-Betriebsleiter und entwickelte dieses gemeinsam mit Simon Kaufmann zu einem erfolgreichen Kulturhaus mit nationaler Beachtung weiter. Seit 2018 war er zudem als Projektleiter für das Neubauprojekt KIFF 2.0 verantwortlich. Mit seinem Ausscheiden hinterlässt Oliver Dredge eine Lücke, die es möglichst rasch zu füllen gilt. Gleichzeitig ermöglicht er aber auch eine optimale Anpassung der Projektorganisation auf die anstehenden Aufgaben. Für diese sucht der Verein KIFF ab Februar oder nach Vereinbarung eine neue Projektleitung Bau. Bis diese gefunden ist, wird Daniel Kissling, Co-Betriebsleiter des KIFF, die Projektleitung interimistisch übernehmen. Unterstützt wird er dabei von Erich Niklaus, welcher das Projekt seit den Anfängen als Bauherrenberater begleitet. Auch alle anderen bisher involvierten Personen haben ihre weitere Mitarbeit zugesichert.

Baueingabe und Finanzierung der restlichen sechs Prozent

Zusammen mit den im August gesprochenen Beiträgen des Kantons aus dem Swisslos-Fonds und dem Sponsoring bzw. dem Baukredit der AKB sind somit rund 94% der budgetierten Gesamtkosten in der Höhe von 28,8 Millionen Franken gesichert. Dies ermöglicht es dem KIFF, die Architekten mit den Vorbereitungen der Baueingabe zu beauftragen, welche bereits im 1. Quartal 2023 erfolgen soll. Daneben wird es in den kommenden Monaten darum gehen, die restlichen 6% der budgetierten Kosten, also rund 1,8 Millionen Franken, zu sammeln. Für einen nicht-gewinnorientierten Verein wie das KIFF ist das kein kleiner Betrag. Das klare Abstimmungsresultat hilft aber auch bei der Drittmittelbeschaffung: Stiftungen und Sponsoren, welche sich bisher zwar interessiert gezeigt, jedoch den Ausgang der städtischen Abstimmung hatten abwarten wollen, können nun mit dem Beleg einer starken Abstützung neu angegangen werden.

Mit einer breiten Crowdfunding-Kampagne soll daneben auch die Community involviert werden. Das neue KIFF soll ein Ort von Kulturfans für Kulturfans werden und zwar nicht nur finanziell. Der Verein will die Crowdfunding- Kampagne auch dazu nutzen, öffentlich darüber nachzudenken, wie ein Kultur und Konzerthaus der Zukunft aussehen und was es bieten soll. Oder wie hat es Oliver Dredge so schön gesagt: «Die Kulturinstitution KIFF ist ein Projekt von Vielen für Viele.»