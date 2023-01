Einzigartig in seiner Klasse | Der Landanzeiger

«Im ID. Buzz trifft ikonisches Design auf innovative Technik, die sich in neuen Komfort- und Assistenzsystemen widerspiegelt. Mit der Nutzung von Schwarmdaten im neuesten ‹Travel Assist› gehen wir nun den nächsten Schritt auf dem Weg zum hochautomatisierten Fahren», erklärt Kai Grünitz, Mitglied des Markenvorstands Volkswagen, Geschäftsbereich «Technische Entwicklung». «So werden wir unserem Volkswagen Anspruch gerecht, hochwertige Technologien und Innovationen in möglichst vielen Modellen anzubieten.»

Volkswagen setzt im ID. Buzz voll vernetzte Assistenzsysteme der neuesten Generation ein. Beste Beispiele sind der optional erhältliche «Travel Assist mit Schwarmdaten» und der «Park Assist Plus mit Memory-Funktion». Auch für alle weiteren neu produzierten ID. Modelle, angefangen beim ID.3 über den ID.4 bis hin zum ID.5, sind diese Systeme optional bestellbar.

Der «Travel Assist mit Schwarmdaten»

Der optionale «Travel Assist» kann die Spur, den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug und die vom Fahrer eingestellte Höchstgeschwindigkeit halten. Dabei bedient er sich unter anderem der adaptiven Spurführung. Diese hält das Fahrzeug aktiv in der Mitte der Fahrspur. Hierbei passt sich der «Travel Assist» der Fahrweise des Fahrers an und kann anstatt genau mittig auch weiter links oder weiter rechts in der eigenen Fahrspur fahren. Zudem verfügt der «Travel Assist» über eine vorausschauende Geschwindigkeitsregelung und Kurvenassistenz. Dabei kann die Fahrzeuggeschwindigkeit an geltende Geschwindigkeitsbeschränkungen sowie Strassenverläufe (Kurven, Kreisverkehre etc.) angepasst werden.

Mit der Schwarmdatennutzung macht Volkswagen den nächsten Schritt in Richtung hochautomatisiertes Fahren. Die Schwarmdaten werden von mehreren Hunderttausend Fahrzeugen des Volkswagen Konzerns anonymisiert erzeugt. Die Fahrzeugflotte sammelt dazu Kartierungsmaterial mit festen Merkmalen des Verkehrsumfelds – wie Begrenzungslinien und Verkehrszeichen – und übermittelt diese automatisch an eine Cloud. Von dort werden diese, individuell zugeschnitten, an jene teilnehmenden Volkswagen Fahrzeuge gesendet, die gerade die entsprechenden Abschnitte befahren. Durch die grosse Anzahl an Fahrzeugen ergibt sich eine immer umfangreichere Datenbasis.

Assistierter Spurwechsel ab 90 km/h.

Auf der Autobahn kann der «Travel Assist mit Schwarmdaten» ab 90 km/h auf Wunsch aktiv beim Spurwechsel unterstützen. Sofern aktiviert, kann der Spurwechsel durch Tippblinken begonnen und ausgeführt werden. Voraussetzungen sind, dass die Sensoren keine Objekte im Umfeld erkannt haben und dass das kapazitive Lenkrad die Hände der Fahrerin oder des Fahrers wahrnimmt. Der ID. Buzz lenkt dann selbstständig in die gewünschte Spur. Die Fahrerin oder der Fahrer kann jederzeit eingreifen und das Manöver übernehmen. Zudem lernt der Elektro-Bus mit dem «Park Assist Plus mit Memory-Funktion» individuelle Parkvorgänge und kann sie selbstständig wiederholen.