Lukas Pfisterer: «Politik betrifft uns alle» | Der Landanzeiger

Lukas Pfisterer, Sie sind mit einem sehr guten Resultat zum Grossratspräsidenten des Aargaus gewählt worden. Was bedeutet Ihnen diese Wahl?

Lukas Pfisterer: Ich freue mich sehr über die Aufgabe, die ich nun für ein Jahr übernehmen darf, und danke meinen Kolleginnen und Kollegen im Grossen Rat für diese Wahl. Es ist für mich auch ein schöner Vertrauensbeweis in meine Arbeit im Grossen Rat in den letzten bald zehn Jahren.

Gibt es ein spezielles Motto für Ihr Präsidialjahr?

Ein Motto im Sinne eines Leitmotives für das Jahr habe ich mir nicht ausgedacht. Persönlich will ich als Erstes die Sitzungen des Grossen Rates effizient leiten. Zweites geht es mir um eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Grossen Rat, dem Regierungsrat und der Justiz, also unserer drei Staatsgewalten. Und drittens freue ich mich besonders auf die Begegnungen mit den Menschen im Aargau.

Seit zwei Jahren sind Sie nun im Präsidium des Grossen Rates und können nicht mehr mitpolitisieren? Vermissen Sie es nicht?

Tatsächlich musste ich mir während Grossrats-Sitzungen das eine oder andere Mal «auf die Zunge beissen». Die politische Neutralität gehört dazu. Auf der anderen Seite lerne ich den Ratsbetrieb vertieft kennen und kann in der Ratsleitung eigene Impulse geben. Hinzu kommen auch Begegnungen über den Grossen Rat und sogar den Kanton hinaus. Das kompensiert für viel. Es ist ja nur ein vorübergehender «Zustand». In der Fraktion oder im direkten Gespräch bringe ich mich nach wie vor ein.

Sie waren Einwohnerrat in Aarau, später Stadtrat, nun seit 10 Jahren im Grossen Rat. Der nächste logische Schritt wäre nun Nationalrat.

Ich habe im 2019 kandidiert und gut abgeschnitten. Diesmal wäre ich auf einem sehr guten Listenplatz gestartet. Dennoch verzichte ich auf eine Kandidatur und konzentriere mich auf das Grossratspräsidium. Ich wollte das Grossrats-Präsidium nicht als Plattform für eine Nationalratskampagne nutzen. Das hätte für mich nicht gepasst.

Nur nicht so bescheiden. Sie wissen selbst, wer seine Arbeit als Grossratspräsident gut macht, hat gute Chancen bei den nächsten Wahlen, den Sprung in den Nationalrat zu schaffen.

Was nicht ist, kann ja noch werden. Im Moment freue ich mich auf das Grossratspräsidium im Kanton Aargau.

Ihr Vater war Regierungsrat und Ständerat, war für Sie schon früh klar, dass Sie auch in die Politik einsteigen?

In meiner Familie war Politik schon immer ein Thema. Damit meine ich nicht nur bei mir zu Hause am Familientisch, sondern seit vielen Generationen. Mich persönlich hat die EWR-Abstimmung im Jahr 1992 politisiert. Im Abstimmungskampf gingen Gräben auf, die mir fremd waren. Ich erinnere mich noch sehr gut an eine Podiumsdiskussion im Tägi Wettingen zwischen Christoph Blocher, dem späteren Bundesrat, und Edwin Somm, damals Chef der ABB. Die Debatte war hitzig. Befremdend war in meinen Augen jedoch der Umgangston. Dieser war teilweise höchst unanständig, insbesondere aus dem Publikum heraus. Ich dachte mir: «So geht man in unserem Land doch nicht miteinander um, auch wenn man anderer Meinung ist!» Spätestens da war ich «angesteckt». Als ich nach meinem Studium in Lausanne wieder in Aarau wohnte, wurde ich für eine Kandidatur als Einwohnerrat in Aarau angefragt, später für den Stadtrat. So kam eines nach dem andern.

Stand zu Beginn ihrer Politkarriere auch Mal eine andere Partei als die FDP zur Debatte?

Ich meine nein. Darüber habe ich nie wirklich nachdenken müssen.

Warum raten Sie Ihren Kindern ebenfalls in die Politik einzusteigen?

Ich rate ihn das nicht, will sie aber auch nicht davon abhalten. Das Interesse scheint langsam zu wachsen. Es muss ja nicht unbedingt ein politisches Amt sein. Auch in Organisationen, Verbänden etc. kann man sich engagieren und etwas bewegen, wenn man will. Das müssen sie für sich selbst entscheiden.

Was können Sie in Ihrem Präsidialjahr tun, damit sich wieder mehr Leute für die Politik, aber auch für Wahlen und Abstimmungen interessieren?

Ich habe als Stadtrat an den Jungbürgerfeiern den 18-Jährigen jeweils versucht aufzuzeigen, wie die Politik ihr Leben direkt bestimmt, beispielsweise mit dem Alter oder den Anforderungen für die Autoprüfung oder die Abschlussprüfungen an den Schulen und in der Lehre. Ebenso habe ich betont, dass auch die Diskussion um die Altersvorsorge sie bereits betrifft. Sie «Inaktivität, Intrigen und Fenchel mag ich gar nicht!» sollten dieses «Feld» nicht einfach den Älteren überlassen, sondern ihre Zukunft selbst bestimmen. Es geht somit um das Erklären und verständliche Vermitteln, dass die Politik nicht abstrakt ist, sondern unser Leben direkt bestimmt. Politik betrifft uns alle.



Hier finden Sie Bilder der Grossratspräsidenten-Feier von Lukas Pfisterer in Aarau





Persönlich

Lukas Pfisterer

Alter: 50 (in diesem Jahr)

Aufgewachsen in: Aarau

Lebt in Aarau seit: Geburt (mit Zwischenjahren in Lausanne für Studium und berufliche Tätigkeit)

Zivilstand: Verheiratet

Kinder: Fünf, zwischen Jahrgang 2007 und 2013

Erlernter Beruf: Rechtsstudium Universität Lausanne (1994–1998), Anwaltsprüfung im Aargau (2001)

Heutiger Beruf: Rechtsanwalt Bau- und Immobilienrecht

Partei: FDP

Politische Karriere: Aarauer Einwohnerrat (von 2003 bis 2005), Stadtrat (von 2006 bis 2017), Grossrat (seit 2013) Präsident der FDP Aargau (von 2017 bis 2021)

Das mag er: Radfahren, Sport und Bewegung allgemein, Dokumentarfilme

Das mag er nicht: Inaktivität, Intrigen, Fenchel.