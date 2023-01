Rennverein feiert grosses Jubiläum | Der Landanzeiger

Die Geschichte des Aargauischen Rennvereins, der im Jahr 2023 sein 100-jähriges Bestehen feiern wird, ist eng mit dem Schachen verknüpft. Dank der Kavallerieschule nahm Aarau während Jahrzehnten eine dominante Stellung im Schweizer Pferdesport ein. Das ist natürlich für den ARV Grund genug, diese interessante Vergangenheit zum 100-Jahr-Jubiläum in einem reich illustrierten Buch darzustellen. Auf 208 Seiten wird nicht nur die Entwicklung des Vereins sowie des Galopp- und Trabrennsportes beschrieben. Im Rückblick verstehen die beiden Autoren Rolf Gfeller und Thomas Frei auch aufzuzeigen, was den Rennplatz weit über Aarau hinaus zu einer einmaligen Popularität verholfen hat — ausserordentliche Pferde und prägende Persönlichkeiten. Die Rennsaison 2023 startet am Muttertag, 14. Mai, mit einem Brunch und toller Live Musik. Die Renntage im Aarauer Schachen sind natürlich immer auf die Familien ausgerichtet, aber an diesem Sonntag stehen besonders die Mütter im Mittelpunkt. Weiter geht es am 3. Juni. Erstmals führt der ARV einen Renntag an einem Samstag durch. Speziell kann man hier hervorheben, dass es nach den Rennen eine After Race Party mit DJ geben wird.

Jubiläumsjahr mit «Festival der Pferde»

Nach einer kurzen Sommerpause steht am 19. August das «Festival der Pferde» an. Hier werden über 30 verschiedene Pferderassen vorgestellt. Man kann diese hautnah erleben während sie ihre Einzigartigkeit in Showblöcken präsentieren. Ausserdem können die Besucher vielseitige Pferdeberufe kennenlernen. Anschliessend dürfen wir im City-Märt in Aarau die Wanderausstellung präsentieren. Ausklingen werden wir das Jahr traditionsgemäss mit den beiden Herbstrenntagen am 27. August und 17. September mit der Meisterschaft der Traber sowie dem Grossen Preis der Schweiz.

Das Jubiläumsbuch des Aargauischen Rennvereins kann ab sofort zum Preis von 38 Franken erworben werden. Das Buch kann gegen kurze Voranmeldung (062 824 80 40) zu den Büroöffnungszeiten im Sekretariat des Aargauischen Rennvereins abgeholt werden oder ist auch bei aarau info an der Metzgergasse 2 erhältlich. Der Versand per Post erfolgt so schnell wie möglich.