Was Schmiedrued mit der «Astra-Bridge» zu tun hat | Der Landanzeiger

Die «Astra-Bridge» − um die es in diesem Artikel nur indirekt geht − ist eine 236 Meter lange mobile Brücke, unter welcher Sanierungsarbeiten an einer Autobahn durchgeführt werden können. Der erstmalige Einsatz auf der A1 bei Luterbach im April 2022 war nicht von Erfolg gekrönt, besonders weil Lastwagen nur im Schneckentempo über die Brücke kamen. Der Versuch wurde am 26. Juni 2022 abgebrochen − seither steht die Astra-Bridge auf dem dafür vorgesehenen Lagerplatz in Rothrist. Um diesen Lagerplatz zu schaffen, musste eine grüne Wiese bebaut werden, eine so genannte «Fruchtfolgefläche» (FFF). Für die durch den Brücken-Lagerplatz verbauten 1,03 Hektaren Fruchtfolgeflächen musste der Bund deshalb im gleichen Kanton eine Ersatzfläche finden, die noch nicht als FFF ausgezeichnet ist.

Mobile Baustellenbrücke «Astra Bridge» lagert aktuell in Rothrist.

Kompensations- und Aufwertungsprojekt

Fündig wurde man im Südwesten von Schmiedrued, an der Grenze zur Gemeinde Triengen. In den 1960er- bis Ende der 1980er-Jahre wurde an dieser Stelle Kiesabbau betrieben, danach wurde die Grube zum Teil aufgefüllt und nach vergleichsweise einfachen Grundsätzen rekultiviert. Heute sind die Ansprüche höher, weshalb nach einer bodenkundlichen Prüfung im Jahr 2014 die Fläche aufgrund des teilweise fehlenden Unterbodens, der Vernässungen und der mangelnden Gründigkeit in das Verzeichnis «Aufwertung Fruchtfolgeflächen» VAFFF aufgenommen wurde. In diesem Verzeichnis stehen rund 150 weitere Standorte mit Flächen, die zu Fruchtfolgeflächen aufgewertet werden können. Im Rahmen des Bauprojekts wurden für den Bauplatz Schmiedrued folgende Etappen definiert; zu berücksichtigen waren auch Transportrouten, Materialzwischenlager und Naturschutzanliegen: Abtrag des Ober- und Unterbodens auf der gesamten Fläche, Erstellung der neuen Rohplanie (interne Materialverschiebung), Verlegen der Drainageleitungen, Auftrag des standörtlichen sowie des aus Rothrist zugeführten Unter- und Oberbodens, Rekultivierung und Übergabe in die Folgebewirtschaftung.

Bauschutt kam zum Vorschein

Der Bodenabtrag wurde von Mai bis August 2021 bei abgetrockneten Bodenbedingungen durchgeführt. Für das Verlegen der Sammelleitung wurde ein Graben in die Rohplanie und den Auffüllungskörper der ehemaligen Kiesgrube gegraben. Das dabei anfallende Material musste grösstenteils extern entsorgt werden, da die frühere Auffüllung neben sauberem Aushub auch Bauschutt enthielt. Nach Erstellung der Rohplanie wurde ein Drainagesystem verlegt, um die Entwässerung der Fläche langfristig gewährleisten zu können. Ausserhalb der Fläche wurden in Absprache mit der Naturschutzkommission Schmiedrued zwei neue Teiche als Trittsteine für Geburtshelferkröten ausgehoben. Das aus Rothrist zugeführte Bodenmaterial konnte vollständig für die Aufwertung verwertet werden. Ende Oktober 2021 wurde durch den Bewirtschafter und Grundeigentümer von Hand eine Zwischenbegrünung für den Winter angesät. Diese lief erfreulich gut auf und Ende März 2022 folgte die definitive Rekultivierungsansaat.

In einwandfreiem Zustand

Die bodenkundliche Werkabnahme konnte erfolgreich durchgeführt werden, die Fläche zeigt sich in einem einwandfreien Zustand. Aktuell läuft die schonende Folgebewirtschaftungsphase. Die Schlussabnahme der Fläche erfolgt im Jahre 2024 und dann wird bei Erfüllung aller Kriterien an eine neu geschaffene FFF auch die Anrechnung der Kompensationsfläche ins kantonale FFF-Inventar vorgenommen. Das erste FFF-Kompensationsprojekt bei Bundesvorhaben im Kanton Aargau ist aus Sicht der kantonalen Abteilung für Umwelt bis jetzt eine Erfolgsgeschichte.

Dieser Artikel basiert auf einer Publikation von Dominik A. Müller, Abteilung für Umwelt des Kantons Aargau, erschienen im Magazin «Umwelt», Ausgabe Mai 2022.