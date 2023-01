164 Millionen Franken für Strasseninfrastruktur | Der Landanzeiger

Im Jahr 2023 sind rund 164 Millionen Franken Gesamtinvestitionen in die Kantonsstrasseninfrastruktur im Kanton Aargau vorgesehen. Davon entfallen 92 Millionen Franken auf den Neubau, die Umgestaltung und die Verbesserung der Verkehrssicherheit von Kantonsstrassen. Für den Werterhalt von Strassen, Brücken und Tunnel werden 59 Millionen Franken eingesetzt. Für gesetzlich vorgeschriebene Lärmsanierungsmassnahmen sind sieben Millionen Franken geplant. Der Ausbau des kantonalen Veloroutennetzes ist mit sechs Millionen Franken veranschlagt.

Die Schlussarbeiten an der Aarebrücke Aarau (Pont Neuf) und an der Ostumfahrung Bad Zurzach können 2023 abgeschlossen werden. Die Sanierung der K 268 im Bereich Schadenmühle in Baden kann, je nach Witterungsbedingungen, ebenfalls noch 2023 abgeschlossen werden. Bei der Neugestaltung der K 242/K 210 Aarau–Buchs–Suhr können die Bauarbeiten im Teilprojekt 1 Buchserstrasse voraussichtlich im Herbst beendet und anschliessend die Arbeiten im Teilprojekt 2 Knoten Bavaria gestartet werden.

Mittlere und kleinere Bau- und Instandsetzungsprojekte werden in allen Regionen des Kantons umgesetzt. Im Rahmen der Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes wird der Umbau von Bushaltestellen/-kanten an Kantonsstrassen für den barrierefreien Einstieg weiter vorangetrieben. 36 Prozent der Haltestellen aus dem definierten Grobnetz sind bereits angepasst; die restlichen befinden sich in der Projektierungsphase.

Auch 2023 werden rund zwei Dutzend Projekte mit der BIM-Methode geplant oder ausgeführt. Ab 2025 soll BIM bei allen neu startenden Projekten standardmässig eingesetzt werden.





Bauprogramm 2023

Überblick Projekte aus dem «Landanzeiger»-Gebiet Neubau und Ausbau – Baubeginn:

Aarau IO, K 108, Entfelderstrasse/ Binzenhof, Fussgängerübergang

Aarau IO; K 109, Versuchbetrieb Bahnhofstrasse

Erlinsbach IO/AO, K 243, Ausbau mit Trottoir und Belagsverstärkung

Küttigen IO, K 470, Ausbau

Werterhalt (baulicher Unterhalt) – Baubeginn:

Densbüren AO, K 107, Ersatz Bachdurchlass Striehöfbach, B-7485

Safenwil AO, K 235, Belagssanierung

Uerkheim IO, K 317, Sanierung Bachdurchlass B-7120

Unterentfelden AO, K 108 / K 325, Instandsetzung Unterführung/ Brücke N1-220A