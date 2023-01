Buchladen aleph & tau schliesst nach 30 Jahren | Der Landanzeiger

Mit einem schlichten Zettel an der Ladentüre gibt aleph & tau die Schliessung bekannt. Im Gespräch mit dem Landanzeiger begründet Geschäftsführerin Susanne Müller den Entscheid, den sie und ihr Team bereits im Oktober des letzten Jahres gefällt hat. «Unser Ladenkonzept ist auf die persönliche Beratung ausgelegt», erklärt Susanne Müller. Diese Beratung sei immer weniger nachgefragt worden, das Leseverhalten habe sich verändert, in digitale Plattformen wollte aleph & tau nicht investieren. «Deshalb werden wir umsichtig aus einer Situation der Stärke aufhören und dürfen dankbar auf eine gute Geschäftszeit zurückblicken», betont die Geschäftsführerin.

«Wunderbare Jahre»

Zusammen mit einem kleinen Team hat Susanne Müller aleph & tau vor 30 Jahren gegründet. Am 4. Oktober 1992 war Eröffnung. «Der erste Laden lag etwas versteckt», erzählt Müller, die hauptberuflich in ihrer Heilpraxis arbeitet. Ein paar Jahre später jedoch, nach dem Umzug ins «Hausärztehaus» an der Hauptstrasse, wurde aleph & tau in Schöftland und Umgebung so richtig wahrgenommen. Nebst Büchern wurden auch Geschenke, Papeterie-Artikel und sogar Musik-CDs verkauft. Damals schon mit dabei war Elisabeth Müller. «Susanne klingelte an meiner Türe und sagte, sie hätte geträumt, ich würde bei ihr Bücher verkaufen und bot mir eine Stelle an, so kam ich vor fast dreissig Jahren zu aleph & tau», schildert die Buchhändlerin. Eliane Meier, Buchhändlerin und stellvertretende Geschäftsführerin, arbeitet seit 18 Jahren bei aleph & tau. Beide Buchhändlerinnen suchen nun eine neue berufliche Herausforderung. Trotz aller Wehmut sprechen die drei Frauen von wunderbaren Jahren. Für ein letztes Foto setzen sie gut gelaunt ein strahlendes Lächeln auf.

Keine Nachfolgelösung

Wie es nach dem Buchladen weitergeht, ist offen. Die Liegenschafts-Besitzer werden eine Nachmieterin suchen. «Der Kreis schliesst sich und es wird Neues entstehen», sieht es Susanne Müller. Ein solcher Kreis betrifft auch die Zusammenarbeit mit dem Landanzeiger, wo aleph & tau jahrelang jede Woche den beliebten «Lesetipp» veröffentlichte.

Das Team ist sich bewusst, dass die Schliessung Emotionen auslösen wird – nicht zuletzt auch bei ihnen selbst. Am 1. Mai werden sie am Schöftler Markt ein letztes Mal den Stand aufbauen, ohne Bücher und Geschenke, einzig um «Adieu» zu sagen.