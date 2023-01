Die sportliche Variante ist richtig sportlich | Der Landanzeiger

Zum ersten Mal arbeitete die N-Division von Hyundai und das Hyundai Design Center bei der Entwicklung eines SUV zusammen – und kombinierten dabei das preisgekrönte Design des Kona mit den vom Motorsport inspirierten Designelementen. Herausgekommen ist der Kona N-Line. Ein fulminanter SUV mit dem Leistungsniveau eines kompakten Sportlers. 280 PS stehen zum Galopp bereit. Die Kraftübertragung erfolgt über ein Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe ausschliesslich auf die Vorderachse.

Viele Modi

Über die Fahrmodusschalter – es gibt deren zwei am Lenkrad und einen auf der Mittelkonsole – lassen sich diverse Setups abrufen: ein Eco-Modus, einen Normal-Modus, ein Sport-Modus mit drei verschiedenen N-Modi sowie zwei Schnee-Programme, Morast und Sand. Die Spezialprogramme fürs Gelände werden kaum zum Einsatz kommen. Die Programme beeinflussen nicht nur den Antrieb, sondern auch das Fahrwerk, das von «hart» im Eco-Modus über «härter» im Sportmodus auf «pickelhart» im N-Modus schaltet. Den Plüschsessel-Modus sucht man also definitiv vergeblich, brauchts auch nicht. Auch auf der Langstrecke und in der Stadt erfüllt das Auto alle Anforderungen. Besonders Spass macht es freilich, wenn der Kona N-Line seine Sport-Gene ausleben darf. Die Fahrleistungen sind eindrucksvoll. Auf der Autobahn geht der Hyundai ab wie Lutzi. Tempi jenseits von 200 sind trotz Hochbau kein Problem, und das ohne Anlauf von hier bis ennet Ennetbürgen. Die elektronisch gesteuerte Differentialsperre reduziert das Untersteuern in schnellen Kurven auf ein Minimum. Kommt es dennoch mal zum Rutschen Richtung grüne Wiese, reicht abruptes Gaslupfen, um die Spur zu halten. Die Abstimmung auf dem Nürburgring – darum N-Line – zeigt hier eindeutig ihre Wirkung.

Ausreichend Platz

Im wertigen und sportlichen Innenraum stehen Kontrolle und Komfort im Vordergrund. Die Ergonomie ist fahrerorientiert – Mann und Frau haben alles im Blick und im Griff. Zwei 10.25-Zoll-Displays sorgen für den Durchblick. Was man an Assistenzsystemen benötigt, ist gegeben – klar! Die Handyeinbindung ist kein Problem. Navigation, Apple CarPlay, Android Auto sowie der Telematikdienst Bluelink – alles vorhanden, womit sich das Auto auch via Smartphone checken lässt. Trotz viel Sportlichkeit fehlt es dem Kona N weit und breit never an Platz und Raum. Weder für Köpfe und Knies der Insassen vorn oder hinten, noch für das Gepäck. Die Kapazität des Ladeabteils gibt mit 316 bis 1143 Litern null Grund zur Klage. Da ist also viel Raum für alles, was das Leben so mit sich bringt. Insofern ist das Auto wie gesagt auf jeden Fall auch ein starker Begleiter im Alltag – auch für Familien mit kleinen Kindern.

Fünfsterne-Sicherheit

Um den höchsten europäischen Sicherheitsstandards gerecht zu werden, besitzt der Kona zahlreiche Sicherheits- und Fahrerassistenztechnologien. Diese sind unter dem Begriff SmartSense zusammengefasst. Dazu zählt u. a. ein aktiver Spurhalteassistent, der den Fahrer erst akustisch warnt, wenn dieser die Spur bei mehr als 60 km/h unabsichtlich verlässt, bevor das System durch Lenkkorrekturen das Fahrzeug wieder in eine sichere Position auf der Fahrbahn bringt. Der autonome Notbremsassistent und Frontkollisionswarner mit Fussgängererkennung ist aktiv, sobald das Fahrzeug schneller als 8 km/h fährt. Dazu umfasst Hyundai SmartSense weitere Sicherheitstechnologien wie den Fernlichtassistenten, den Aufmerksamkeitsassistenten, der das Fahrverhalten des Fahrers überwacht und ihn darauf basierend an Pausen erinnert, sowie den Totwinkel-Assistenten und Querverkehrswarner hinten.